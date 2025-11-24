Bill Skarsgård jako "Desperat". Zwiastun nowego filmu twórcy "Buntownika z wyboru"

Studio Row K Entertainment zaprezentowało pierwszy pełny zwiastun "Desperata" – nowego filmu Gusa Van Santa. Krótkie wideo prezentujemy poniżej.
Bill Skarsgård jako "Desperat". Zobacz zwiastun
"Desperat
" zadebiutował na tegorocznym festiwalu w Wenecji, gościł też m.in. w Toronto, Chicago i na wrocławskim American Film Festival. W roli głównej Bill Skarsgård
, któremu partnerują m.in. Dacre Montgomery
, Colman Domingo
, Myha'la
, Cary Elwes
i Al Pacino
. Zobaczcie pierwszy pełny zwiastun:
Film opowiada prawdziwą historię Tony'ego Kiritsisa (Skarsgård
). 8 lutego 1977 roku uprowadził on Richarda Halla (Montgomery
) – bankiera, z którym wszedł w konflikt dotyczący pieniędzy. Kiristis sam zadzwonił na policję i poinformował o porwaniu. Wcześniej jednak przymocował lufę strzelby do tyłu głowy zakładnika, a następnie za pomocą przewodu połączył jej spust ze swoją szyją. Konstrukcja ta z jednej strony miała zapobiec ucieczce Halla, a z drugiej gwarantowała Kiristisowi bezpieczeństwo – gdyby któryś z oddelegowanych do sprawy policjantów strzelił do niego, w konsekwencji zabiłby Halla.
Kiristis przetrzymywał zakładnika przez 63 godziny. W tym czasie często kontaktował się z Fredem Heckermanem z rozgłośni WIBC, który emitował jego wypowiedzi na antenie. W emocjonalnej przemowie przed kamerami telewizyjnymi Kiristis ogłosił się "cholernym bohaterem narodowym".
Getty Images © Bettmann
Najważniejsze filmy Gusa Van SantaGus Van Sant
to amerykański reżyser i scenarzysta, laureat Złotej Palmy w Cannes za inspirowany strzelaniną w liceum w Columbine "Słonia
". Dramaty "Buntownik z wyboru
" i "Obywatel Milk
" przyniosły mu nominacje do Oscarów. W jego filmografii znajdziemy też takie filmy jak "Moje własne Idaho
", "Gerry
", "Last Days
", "Paranoid Park
" czy "Bez obaw, daleko nie zajdzie
".