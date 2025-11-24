Newsy Bill Skarsgård jako "Desperat". Zwiastun nowego filmu twórcy "Buntownika z wyboru"
Wideo

Bill Skarsgård jako "Desperat". Zwiastun nowego filmu twórcy "Buntownika z wyboru"

youtube.com / autor: /
Bill Skarsgård jako &quot;Desperat&quot;. Zwiastun nowego filmu twórcy &quot;Buntownika z wyboru&quot;
źródło: materialy promocyjne
Studio Row K Entertainment zaprezentowało pierwszy pełny zwiastun "Desperata" – nowego filmu Gusa Van Santa. Krótkie wideo prezentujemy poniżej. 

Bill Skarsgård jako "Desperat". Zobacz zwiastun


"Desperat" zadebiutował na tegorocznym festiwalu w Wenecji, gościł też m.in. w Toronto, Chicago i na wrocławskim American Film Festival. W roli głównej Bill Skarsgård, któremu partnerują m.in. Dacre Montgomery, Colman Domingo, Myha'la, Cary Elwes i Al Pacino. Zobaczcie pierwszy pełny zwiastun: 



Film opowiada prawdziwą historię Tony'ego Kiritsisa (Skarsgård). 8 lutego 1977 roku uprowadził on Richarda Halla (Montgomery) – bankiera, z którym wszedł w konflikt dotyczący pieniędzy. Kiristis sam zadzwonił na policję i poinformował o porwaniu. Wcześniej jednak przymocował lufę strzelby do tyłu głowy zakładnika, a następnie za pomocą przewodu połączył jej spust ze swoją szyją. Konstrukcja ta z jednej strony miała zapobiec ucieczce Halla, a z drugiej gwarantowała Kiristisowi bezpieczeństwo – gdyby któryś z oddelegowanych do sprawy policjantów strzelił do niego, w konsekwencji zabiłby Halla. 

Kiristis przetrzymywał zakładnika przez 63 godziny. W tym czasie często kontaktował się z Fredem Heckermanem z rozgłośni WIBC, który emitował jego wypowiedzi na antenie. W emocjonalnej przemowie przed kamerami telewizyjnymi Kiristis ogłosił się "cholernym bohaterem narodowym".

GettyImages-515406472.jpg Getty Images © Bettmann

Najważniejsze filmy Gusa Van Santa


Gus Van Sant to amerykański reżyser i scenarzysta, laureat Złotej Palmy w Cannes za inspirowany strzelaniną w liceum w Columbine "Słonia". Dramaty "Buntownik z wyboru" i "Obywatel Milk" przyniosły mu nominacje do Oscarów. W jego filmografii znajdziemy też takie filmy jak "Moje własne Idaho", "Gerry", "Last Days", "Paranoid Park" czy "Bez obaw, daleko nie zajdzie". 

