"Scorn" przenosi makabreskę na PlayStation 5

O czym jest "Scorn"

Zwiastun prezentujący grę na PS5 znajdziecie poniżej:Posiadacze PlayStation mogą również cieszyć się rozwiązywaniem zagadek w 4K/60fps z wykorzystaniem funkcji haptic w kontrolerze DualSense, które jeszcze bardziej zwiększą immersję w niepokojącym i niezapomnianym świecie " Scorn ".Najwierniejsi fani " Scorn " mogą również wkrótce zamówić wydanie fizyczne gry w edycji deluxe od wybranych sprzedawców zarówno na PS5, jak i na Xbox Series X|S. Dystrybuowane we współpracy z Maximum Games, fizyczne wydanie zawiera pełną grę, limitowaną edycję etui SteelBook, oryginalną muzykę z gry i cyfrowy artbook. Scorn " to nastrojowy, pierwszoosobowy, przygodowy horror, którego akcja toczy się w koszmarnym uniwersum dziwnych form i ponurych dekoracji.Gra została zaprojektowana wokół pomysłu „wrzucenia do obcego świata”. Izolowani i zagubieni w świecie snów, odkryjecie w nielinearnej kolejności wiele połączonych regionów. Niepokojące otoczenie samo w sobie jest postacią.Każda lokacja zawiera własny motyw, fabułę, łamigłówki i postacie będące integralną częścią spójnego świata. W trakcie gry otworzycie nowe obszary, zyskacie różne zestawy umiejętności, uzbrojenie i przedmioty. Spróbujecie zrozumieć wizje, które są wam prezentowane.