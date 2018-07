"Serce nie sługa" - zobacz zwiastun nowej polskiej komedii romantycznej

3 2 1



Jesień tego roku zapowiada się bardzo romantycznie. Już 5 października w kinach pojawi się komedia inspirowana prawdziwą miłością pt.. Będzie dużo śmiechu, wzruszeń i łez, czyli wszystkiego, co towarzyszy w życiu, prawdziwej miłości.Poniżej możecie obejrzeć pierwszy zwiastun filmu:– mówi Paweł Domagała , odtwórca głównej roli. Aktor wcielił się w postać Filipa – łamacza kobiecych serc, który nie potrafi stworzyć stałego związku do czasu, gdy zawrze nietypowy układ ze swoją najlepszą przyjaciółką.to film o poszukiwaniu miłości. To zabawne i przejmujące spojrzenie na współczesne związki. Związki ludzi, którzy przestali wierzyć w miłość, choć w głębi duszy, właśnie na taką prawdziwą miłość czekają. Nie jest jednak łatwo odnaleźć swoją drugą połówkę, nawet jeśli spędza się bardzo dużo czasu na randkowaniu. Daria i Filip - główni bohaterowie filmu znają się od lat i są najlepszymi przyjaciółmi. Pewnego poranka, budząc się obok kolejnej, nowo poznanej dziewczyny, Filip poczuje, że chce zmienić swoje życie i nadać mu sens. Przypomni przyjaciółce propozycję, którą złożył jej kilka lat wcześniej. Jeśli do trzydziestki nie będą w poważnych związkach, to pobiorą się i razem wychowają dziecko. Czy można w życiu wszystko zaplanować? Czy miłość faktycznie potrafi przetrwać każdą burzę? A przede wszystkim - czy trwa wiecznie?