Emily Blunt w filmie A24 razem z Dwayne'em Johnsonem

"The Smashing Machine" solowy debiut współreżysera "Nieoszlifowanych diamentów"

Emily Blunt i Dwayne Johnson przyjaciółmi

Zwiastun filmu "Wyprawa do dżungli"

Za kamerą stanie, który wraz z bratem Joshem nakręcił głośne dramaty sensacyjne " Good Time " oraz " Nieoszlifowane diamenty ".będzie jego pierwszym solowym reżyserskim przedsięwzięciem. Realizację sfinansuje słynące z promocji kina autorskiego studio A24.Urodzony w 1968 roku Mark Kerr ma na koncie ponad dwa tuziny tytułów mistrzowskich MMA. Ponadto dwa razy zdobył mistrzostwo wagi ciężkiej UFC, a także wygrał światowy turniej Vale Tudo. Cieniem na jego spektakularnej karierze sportowej kładło się uzależnienie od leków przeciwbólowych. Film opowie o tym, co działo się w życiu Kerra w 2000 roku. Był to czas, kiedy wojownik zmagał się z problemami zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Dwayne Johnson spotkali się na planie " Wyprawy do dżungli ". Obraz inspirowany atrakcją z disnejowskiego parku rozrywki wyreżyserował Jaume Collet-Serra Film opowiadał o przygodach kapitana łodzi i badaczce dzikiej przyrody, którzy wyruszają na wyprawę przez amazońską dżunglę, by odnaleźć drzewo życia.W planach jest realizacja kontynuacji. Johnson zaprzyjaźnili się na planie filmu i pozostali w kontakcie po zakończeniu prac. To może być jeden z powodów, dla których aktorka wwystąpi.