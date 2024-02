Denis Villeneuve: Najlepsze filmy przed "Diuną 2". Który na szczycie?

Przeciwko " Diunie " można wysunąć argument, że to tylko pół historii. Ale to bardzo duże pół: majestatyczne, głośne, długie – i dobre. Villeneuve dźwiga na barach ciężar planety Arrakis wraz z plątaniną wątków i armią postaci. Scenariusz gładko prowadzi nas przez ruchome piaski intrygi, a casting jest prawdopodobnie jednym z bardziej udanych w historii. Złośliwi powiedzą, że to zaledwie wyliczanka fabularnych faktów, dwie i pół godziny ekspozycji dla " Diuny: Części drugiej ". Ale umkną im dwa szczegóły. Pierwszy jest taki, że "Diuna" to z natury dość zimna, analityczna rzecz. Drugim jest reżyserska sprawność Villeneuve'a, który pięknie buduje relacje między postaciami z samych tylko wymian spojrzeń. Wbrew plotkom są tu więc prawdziwe emocje. Łatwo jednak zgubić ten szczegół w obliczu samej skali spektaklu. Ale trudno jej nie docenić. " Diuna " to film, który przygniata nas skalą rozmachu i dowodzi, po co kręci się Hollywoodzkie widowiska. Właśnie po to.