Chcecie nadrobić "Simpsonów"? Disney+ ma na to sposób

"Simpsonowie" 24/7. A to dopiero początek

Fenomen serialu "Simpsonowie"

"7 wspaniałych": serialowe czołówki

Disney+ uruchomił kanał dla subskrybentów platformy z myślą, aby jego zawartość odświeżać co miesiąc. W kwietniu widzowie będą mogli obejrzeć już coś zupełnie nowego.– zachwalał projekt Gabe Lewis z Disney+.. Produkcja może pochwalić się też tytułami najdłużej emitowanego amerykańskiego sitcomu i serialu wyświetlanego wGłównymi bohaterami show jest mieszkająca przedmieściach amerykańskiego miasteczka Springfield rodzina Simpsonów: ojciec Homer , matka Marge , oraz dzieci Bart Maggie . Boom na komediowe perypetie dysfunkcyjnej familii wybuchł w latach 90. Od tamtej pory serial stał się też jedną z najbardziej utytułowanych animacji w historii telewizji – zdobył 37 nagród Emmy, 32 statuetki Annie oraz 15 nagród Gildii Scenarzystów.Od 2020 roku produkcja znalazła się w ofercie Disney+. We wrześniu 2024 zadebiutował trwający do teraz 36. sezon serialu.