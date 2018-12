"Sinister Six" Drew Goddarda wciąż z szansą na realizację?

Kiedy Amy Pascal była szefową filmowego oddziału studia Sony, jednym z projektów, które nadzorowała, było komiksowe widowisko. Projekt upadł, a sama Pascal została zwolniona po ujawnieniu przez hakerów całej masy maili wytwórni. Czy jednak na pewno upadł? Pascal pozostała jednak w branży filmowej i jest producentką animacji, którą właśnie promuje. Podczas jednego z wywiadów (dla "Vanity Fair") rzuciła uwagę, która zdaje się sugerować, żemoże powstać.- powiedziała Pascal . -Przypomnijmy, że pierwotniemiał być spin-offem. Grupa została zapowiedziana w scenie po napisach. Drew Goddard pracował nad scenariuszem i miał całość wyreżyserować. Dla tego filmu zrezygnował z serialowegonie był jednak sukcesem kasowym tego kalibru, jaki oczekiwało Sony. Studio więc wstrzymało się z rozwijaniem projektu. Jednak przez dłuższy czas trwały prace nad jego zmianą w coś nowego. Jednym z pomysłów było m.in. wykorzystaniew taki sposób, w jaki ostatecznie zrobiono to z, czyli do resetu komiksowego uniwersum Sony.Co ciekawe, parę miesięcy temu Goddard w jednym z wywiadów powiedział, że wciąż ma ochotę na wyreżyserowanie. Czy zatem projekt dojdzie do skutku?