"Skąd dokąd". Zwycięzca Millennium Docs Against Gravity już w kinach

W pierwszych dnia wojny Maciek Hamela kupił z własnych środków auto i zaangażował się w akcje ewakuacyjne by pomóc w ucieczce tym, którzy mieli najbardziej ograniczony dostęp do transportu. Gdzieś po drodze (dosłownie i w przenośni) zrodził się pomysł na dokumentowanie tego procesu, aby historie opowiadane przez pasażerki i pasażerów vana, mógł usłyszeć cały świat. Nagrywanie materiału było w 100% uzależnione od tego, gdzie akurat trzeba było jechać po kogoś, skąd wydostać kolejne ewakuowane osoby. Opowiadają o tym, co zostawili, co przeżyli, jakie mają plany i perspektywy na przyszłość. Jest krowa Piękniutka, która płakała za właścicielami; kocie perypetie transportowe; żelazko zapomniane przez żonę; matka surogatka w drodze do Paryża; van zamieniony w tymczasową karetkę i wiele innych historii. W języku ukraińskim "skąd" (звідки / zvidky) i "dokąd" (куди / kudy), to też rutynowe pytania zadawane podczas próby przebicia się przez liczne punkty kontrolne, rozmieszczone na terenie Ukrainy.Mimo spontanicznych oraz często niebezpiecznych warunków, w których powstawał film oraz z całym jego wymiarem pomocy humanitarnej, którą reżyser wraz z ekipą filmu wciąż kontynuują,niesie za sobą solidnie zrealizowane, dokumentalne kino drogi. Oko kamery z reporterską cierpliwością rejestruje słowa opowieści, które mogłyby stanowić dowód przed trybunałem do karania wojennych zbrodni. Precyzyjny montaż unika niepotrzebnej melodramy, skupiając się na szczerości bohaterek i bohaterów, a intymna muzyka Antoniego Komasy-Łazarkiewicza . To przede wszystkim autentyczność jest najmocniejszą siłąi pozbawiona dodatkowych efektów i niepotrzebnych fajerwerków narracja.Po mocnym debiucie na Millennium Docs Against Gravity (Główna Nagroda w Konkursie Polskim), film miał swoją światową premierę na festiwalu w Cannes, a amerykańską na festiwalu w Toronto. Zdobył także główne nagrody dokumentalne na festiwalach w Sheffield, Zurychu, Hamburgu, Odessie, wygrywając także w Polsce - Opolskie Lamy, Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu w Łodzi, czy Festiwal Filmowy Ukraina.