Polski dokument na MFF w Toronto! "Skąd dokąd" w oficjalnej selekcji TIFF Docs

kadr z filmu "Skąd dokąd"

to portret zbiorowy złożony z doświadczeń ludzi, którzy mają jeden cel: znaleźć bezpieczne schronienie. Film powstawał w czasie realizowania licznych akcji ewakuacyjnych przez Macieja Hamelę w Ukrainie, który w pierwszych dniach inwazji Rosji kupił z własnych środków vana i zaangażował się jako wolontariusz w transporcie uchodźców z granicy. Gdzieś po drodze (dosłownie i w przenośni) zrodził się pomysł na dokumentowanie tego procesu. Samochód z reżyserem za kierownicą przemierza tysiące kilometrów, pełniąc rozmaite funkcje: poczekalni, szpitala, schronu, a przede wszystkim przestrzeni do zwierzeń i wyznań, którymi w sposób naturalny zaczynają dzielić się współtowarzysze podróży z przypadku. Bohaterowie-pasażerowie dzielą się swoimi obawami, doświadczeniami wojny i perspektywami na to, co nadejdzie.– mówi Maciek Hamela, reżyser i producentdebiutował na tegorocznym, gdzie zdobył zoraz, a następnie miał swoją światową premierę na. Ostatnio otrzymał także główną, która pozwoli na ubieganie się o nominację do nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej.będzie można niedługo ponownie oglądać w Polsce, tym razem na, który odbędzie się w dniach 29 lipca – 6 sierpnia, a film na ekrany polskich kin trafi późną jesienią.