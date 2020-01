"Skywalker" v "Jumanji": dramatyczna walka o pierwsze miejsce

Drugi weekend 2020 roku na zagranicznych rynkach kinowych przebiegł całkiem spokojnie. Co prawda lokalnie zdarzały się imponujące wyniki: W Korei Południowej nadzwyczaj dobrze poradził sobie, w Indiach lepsze od oczekiwań otwarcie zaliczyło, a we Włoszech wciąż królowała komedia. Jednak ogólnie do zwycięstwa w naszym zestawieniu wystarczyło nieznaczne przekroczenie granicy 20 milionów dolarów. I tylko pięć tytułów osiągnęło 10 milionów dolarów.Kto będzie numerem jeden, tego na razie nie wiadomo. Niepełne wyniki sugerują, że będzie to jednak dziewiąta część. Przed weekendem mogło się wydawać, żebez większych problemów obroni pozycję lidera, ponieważ widowisko trafiło do kin w Korei Południowej. Tamtejsza widownia w większość zignorowała jednak produkcję LucasFilm, która ostatecznie zajęła dopiero trzecie miejsce (3,1 mln dolarów po pięciu dniach + wpływy z pokazów przedpremierowych). Debiutujący razem zw pięć dni zarobił 6,8 mln dolarów. Stąd też weekendowe wpływyszacujemy na. Widowisko wciąż jeszcze w skali całego globu nie osiągnęło miliarda dolarów, choć do granicy tej brakuje już tylko 10,4 mln dolarów.Na drugim miejscu w naszym zestawieniu, ale z realną szansą na pierwsze, znalazło się. Weekendowe wpływy szacujemy na. Wyniki widowiska Sony ciągnie w górę Ameryka Łacińska. W siedmiu tamtejszych krajach obraz wciąż jest na pierwszym miejscu, a w Argentynie miał dopiero swoją premierę i w cztery dni zarobił 1,2 mln dolarów. W tym tygodniutrafi do kin w Brazylii.Na trzecim miejscu w naszym rankingu znalazła się animacjaz wynikiem. Globalnie na jej koncie jest już 1,371,4 mln dolarów. Czyni to z niej 11. najbardziej kasową produkcję w historii.Na czwartym miejscu wylądowało wojenne widowisko, które w weekend zarobił co najmniej. Ponieważ jednak w wielu krajach debiutowało jeszcze przed weekendem, to portal comScore podaje 19,9 mln.fenomenalnie poradziło sobie w Wielkiej Brytanii, gdzie na otwarcie zgarnęło 9,5 mln dolarów. Dobre starty zanotowało również w Australii (3,3 mln dolarów), Hiszpanii (1,6 mln) oraz Nowej Zelandii (1,4 mln).Piątkę zamyka animacjaz wynikiem. Na utrzymanie się w naszym zestawieniu duży wpływ miała premiera w Rosji, gdzie film zarobił 3,5 mln dolarów w cztery dni (plus pokazy przedpremierowe).