"Skywalker. Odrodzenie" pierwszym nr 1 na świecie w 2020 roku

W pierwszy weekend 2020 roku widzowie na świecie byli szczodrzy dla filmowych produkcji. Całkiem sporej liczbie tytułów udało się przekroczyć 10 milionów dolarów wpływów, choć nie aż tylu, ile podaje comScore. Portal ten z niewiadomych przyczyn uznał za nowość minionego tygodnia komedię(Servant), która w rzeczywistości trafiła do rosyjskich kin 26 grudnia, a do krajów ościennych dzień później. Jednak pierwszym numerem jeden w 2020 roku został ostatni numer jeden 2019 roku -Jak na obraz zamykający jeden z najbardziej kasowych cykli, wyniki finansowe disnejowskiego widowiska rozczarowują. W miniony weekendzarobiło już tylko. To zaś oznacza, że wciąż poza granicami USA nie padła granica pół miliarda dolarów (obecnie na koncie jest 468 milionów), a w skali całego globu jeszcze nie osiągnięto miliarda (obecnie 918,8 mln). Są jednak takie kraje, gdzie film cieszy się popularnością. Był numerem jeden m.in. w Japonii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech, Francji, Belgii i Austrii.Na drugiej pozycji utrzymało się. Widowisko Sony w weekend zarobiło. Dzięki temu zagraniczne wpływy osiągnęły poziom 374 mln dolarów, a globalnie padła bariera 600 milionów (obecnie 610,2 mln). Film szczególnie dobrze sprzedaje się w walczącej z gigantycznymi pożarami Australii (gdzie był numerem jeden), a także w Wielkiej Brytanii i Niemczech.Trzecie miejsce przypadło. W porównaniu z ubiegłym tygodniem wpływy praktycznie nie uległy zmianie i wyniosły. Było to możliwe dzięki premierze filmu w kilku krajach Ameryki Południowej. Szczególnie udany start zanotowano w Brazylii, gdzie w cztery dnizarobiła 10,3 mln dolarów, co jest siódmym najlepszym otwarciem w historii.W skali całego globu na konciejest obecnie 1 325,2 mln dolarów, co większość mediów na świecie ogłosiło nowym rekordem wpływów dla filmu animowanego. W rzeczywistości jest to oczywiście drugi najlepszy wynik, po ubiegłorocznym, który zarobił 1 656,8 mln dolarów.Świetny początek roku zaliczyła włoska kinematografia. Komediazarobiła bowiem w weekend u siebie w kraju. Ponieważ jednak jest w kinach od 1 stycznia, to łącznie na koncie ma już 33,6 mln dolarów.Równie udanie zaczął się 2020 roku w Chinach. Komedia romantyczna(Adoring) o tym, jak zwierzęcy pupile pomagają ich właścicielom odnaleźć miłość, zarobiła w weekend. Ponieważ obraz trafił do kin już w poniedziałek, to łącznie na koncie ma 62,1 mln dolarów.Szóste miejsce w naszym zestawieniu zajęła animacjaz wynikiem. Film zadebiutował w Chinach na trzeciej pozycji z wynikiem 3,8 mln dolarów. Zaś po pięciu dniach wyświetlania w Australii na koncie ma 1,6 mln dolarów.Nasze zestawienie zamyka, który tylko w Chinach zarobił w miniony weekend. Portal comScore jako weekendowy wynik podaje zaś 12,1 mln dolarów.