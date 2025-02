Twórca "Konklawe" opowie o dziennikarzu z USA uwięzionym w Rosji

O czym opowie nowy film Edwarda Bergera?

z siedmiu lat pobytu w Rosji, skąd pracował jako korespondent Wall Street Journal. W marcu 2023 roku podczas tworzenia materiałów w Jekaterynburgu dziennikarz został aresztowany. Powodem miało być rzekome szpiegowanie na rzecz USA. W lipcu 2024 skazano go na 16 lat pobytu w kolonii karnej. Jednak już w sierpniu dziennikarz wrócił do Stanów Zjednoczonych jako część operacji wymiany więźniów.Projekt powstaje pod szyldem United Artists i Amazon MGM. Producentami projektu są Scott Stuber , były członek zarządu sekcji filmowej Netfliksa,, oraz Amy Pascal (ostatnio: " Kraven Łowca ", " Venom 3: Ostatni taniec ", " Challengers ")., dotychczas odpowiedzialnego za odcinki seriali " Citadel ", " Inwazja " i " Łowcy ". Bergera zdobyło 4 Oscary. O kolejne osiem walczy jego " Konklawe " z Ralphem Fiennesem w roli głównej. Reżyser jest już na etapie postprodukcji kolejnego tytułu: " The Ballad of a Small Player " z Colinem Farrellem Po śmierci papieża, kardynałowie z całego świata zjeżdżają się na konklawe, by wybrać nowego przywódcę Kościoła. Obradom przewodzi kardynał Lawrence, który ma za zadanie jedynie czuwać nad ich sprawnym przebiegiem. Jednak, gdy zaostrza się walka dwóch wrogich frakcji, a na jaw zaczynają wychodzić kompromitujące tajemnice ich kandydatów, Lawrence staje przed dylematem. Zachować bezstronność i pozwolić wybrać osobę niegodną? Czy wbrew zasadom zaangażować się po jednej ze stron? A może poszukać trzeciego rozwiązania? Okazja nadarza się, gdy tuż przed rozpoczęciem głosowania wśród obradujących pojawia się nikomu nieznany kardynał Benitez, tajemniczy współpracownik nieżyjącego papieża. Kim jest? Kto za nim stoi? Jaki ma cel? Czy instytucję Kościoła czeka wstrząs, jakiego nie było w historii?