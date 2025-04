Animowany "Spider-Man" wreszcie z datą premiery!

Miał być w 2024 roku, będzie w 2027 roku

Problemy z finałem animowanej trylogii o Spider-Manie

Zwiastun filmu "Spider-Man: Poprzez multiwersum"

Przypomnijmy, że pierwotniemiał trafić do kin w marcu 2024 roku. Jednak jeszcze w 2023 roku Sony usunęło film z kalendarza premier.Od tamtej pory projekt pozostawał w zawieszeniu, a kolejne doniesienia nie napawały optymizmem. Teraz jednak Sony ogłasza, że Kontynuacjatrafi do amerykańskich kinZa pierwsze dwie części animowanej trylogii o Milesie Moralesie odpowiadali. Panowie mieli też przygotować trzecią część.Problem w tym, że poszukując perfekcyjnego filmu odwlekali prace nad fabułą. Do tego pojawiły się oskarżenia o nieprzestrzeganie przez nich przepisów pracy i zmuszanie animatorów do kilkunastogodzinnej harówki.W efekcie szefostwo Sony w 2024 roku postanowiło pożegnać się z duetem reżyserski i zaangażować nowe osoby. ToObaj panowie byli z serią związani od początku. Persichetti był współreżyserem filmu " Spider-Man: Uniwersum ", a Thompson współreżyserem filmu " Spider-Man: Poprzez multiwersum ".Szczegóły fabułynie są na razie znane.