"Squid Game" to plagiat? Soham Shah, twórca filmu "Luck", pozywa Netflix

"Squid Game" to plagiat? Twórca filmu "Luck" pozywa Netflix

O czym opowiada "Luck"?

"Squid Game" w programie Serial Killers

Zdaniem Sohama Shaha podobieństwo " Squid Game " do jego dzieła nie może być dziełem przypadku. Twierdzi on, że twórcy skopiowali z jego filmu nie tylko fabułę, ale też postacie, motywy, atmosferę, dekoracje, a nawet całe sekwencje przedstawionych na ekranie zdarzeń. Powód nie sprecyzował szkód, jakie zostały mu wyrządzone, domaga się jednak, aby streamer zaprzestał czerpania zysków z emisji " Squid Game " i powiązanych z nim treści, co zdaniem Shaha godzi w jego prawa.Co nietypowe dla tego typu spraw, Shah nie wskazuje konkretnego powiązania między twórcami " Luck " i " Squid Game ". Jego zdaniem przyczyną rzekomego plagiatu mogła być kampania promocyjna jego filmu, który w 2009 roku był szeroko rozpowszechniany. W związku z tym ktoś z twórców " Squid Game " – prawdopodobnie showrunner Hwang Dong-hyuk – mógł po prostu zobaczyć " Luck " i się zainspirować.Film " Luck " zadebiutował na ekranach kin 24 lipca 2009 roku. Spotkał się z ciepłym przyjęciem zarówno ze strony krytyków, jak i publiczności, na całym świecie zarabiając ponad 400 milionów dolarów. Jego bohaterem jest Karim Musa. Seria wypadków z przeszłości, z których zawsze wychodził obronną ręką, utwierdziła go w przekonaniu, że dopisuje mu szczęście. Jako młody człowiek zbudował imperium hazardowo-narkotykowe. Potrzeba mocnych wrażeń skłania go do ogłoszenia morderczej rozgrywki. Jej uczestnikami zostaje grupa ludzi, którzy cudem uniknęli śmierci. Zwycięzca może być tylko jeden.Serial " Squid Game " zadebiutował na Netfliksie w 2021 roku i szybko stał się jedną z najbardziej popularnych produkcji platformy. Przypominamy odcinek programu Serial Killers, w którym o pierwszym sezonie rozmawiają Marcin Dąbkowski i Bartek Czartoryski.