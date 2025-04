Netflix: Top 10 tygodnia – ta prawdziwa historia podbija świat

Zabawna, magiczna historia o legendarnych strażnikach. Jack Mróz, Zając Wielkanocny, Nord zwany u nas Świętym Mikołajem, Zębowa Wróżka i Piaskowy Dziadek występują po raz pierwszy razem! Gdy niegodziwy Mrok grozi, że zapanuje nad całym światem, nasi bohaterowie ruszają do akcji, by ochronić dziecięce sny i marzenia.

Rise of the Guardians

Lannie jest piękną, ambitną dziennikarką telewizyjną, która do tej pory uważała, że ma idealne włosy, idealnego chłopaka, idealne mieszkanie i w ogóle idealne życie do czasu, gdy poznaje ulicznego "proroka", który zamienia jej idealny świat w prawdziwy chaos – też idealny. Postanawia przewartościować wszystko, czym do tej pory żyła, a ma na to zaledwie 7 dni. Z pomocą swego przystojnego współpracownika Pete'a, Lannie stawia czoła przeznaczeniu.

Life or Something Like It

The Passion of the Christ

(Sezon 1) Diana Bishop ( Teresa Palmer ) jest niezwykle bystrą i błyskotliwą wykładowczynią historii na Oxfordzie. Kobieta jest również czarownicą, ale robi co może, aby zapomnieć o swoim pochodzeniu. Wszystko zmienia się jednak w dniu, w którym wchodzi w posiadanie tajemniczego manuskryptu. Aby rozwikłać związaną z nim zagadkę, historyczka podejmuje współpracę z enigmatycznym genetykiem, Matthew Clairmontem ( Matthew Goode ). Szybko okazuje się, że i on skrywa mroczną rodzinną tajemnicę – jest wampirem. Ich wspólne poszukiwania sprawiają, że kruchy pokój, który od wieków panuje między czarownicami, wampirami, demonami oraz ludźmi jest zagrożony.

(Sezon 1) Piper Rockelle to niezwykle popularna youtuberka, która doszła do internetowej sławy dzięki wymyślnym psikusom, absurdalnym wyzwaniom i landrynkowatym materiałom o "crushach", kręconych razem ze Squadem – starannie dobraną ekipą "przyjaciół". Trzyodcinkowy serial " Zła sława " pozwala zajrzeć za kulisy brokatowego i efekciarskiego światka, którym rządziła mamadżerka Piper – Tiffany Smith. Dawni członkowie Squadu dzielą się w nim porażającymi opowieściami o wykorzystywaniu, sekciarskich manipulacjach i nadużyciach. Widzowie mogą poznać mroczne realia sławy w mediach społecznościowych, a także dowiedzieć się o inicjatywach podejmowanych w celu ochrony kolejnego pokolenia twórców.

Bad Influence: The Dark Side of Kidfluencing

(Miniserial) Serial opowiada o tym, jak świat pewnej rodziny wywraca się do góry nogami, gdy 13-letni Jamie Miller ( Owen Cooper ) zostaje aresztowany za zamordowanie nastolatki ze swojej szkoły. W roli ojca Jamiego i "odpowiedniej osoby dorosłej", Eddiego Millera, występuje Stephen Graham Ashley Walters gra detektywa inspektora Luke'a Bascombe'a, a Erin Doherty Briony Ariston, psycholog kliniczną przydzieloną do sprawy Jamiego.

(Sezon 1) Witajcie w Ransom Canyon, gdzie miłość, dramaty i lojalność mieszają się ze sobą w cieniu szkarłatnych gór Texas Hill Country. Trzy ranczerskie rodziny splecione są tutaj w konflikcie o ziemię, a ich życiu i dziedzictwu zagrażają zewnętrzne siły gotowe zniszczyć ich zasady i przekonania. Głównym bohaterem historii jest stoicki Staten Kirkland ( Josh Duhamel ), który dochodzi do siebie po bolesnej stracie i żyje misją zemsty. Jedyną jasną rzeczą w jego życiu jest blask w oczach bliskiej mu Quinn O'Grady ( Minka Kelly ), wieloletniej przyjaciółki rodziny i właścicielki miejscowej sali tanecznej. W trakcie toczącej się walki o Ransom do miasteczka przybywa tajemniczy kowboj i zaczyna wygrzebywać dawno zakopane tajemnice. Choć Staten czuje, że pętla na jego szyi zaczyna się zacieśniać, podejmuje walkę o miejsce, które nazywa domem, oraz miłość, która jako jedyna może odpędzić nawiedzające go demony.

(Miniserial) Behawiorystka i kryminolożka Lejla wraca do małej społeczności, położonej gdzieś w Szwecji. To miejsce budzi w niej mieszane uczucia. To właśnie w tym miasteczku była w młodości przetrzymywana jako zakładniczka przez nieznanego sprawcę, ale też właśnie tam wreszcie znalazła swój dom z emerytowanym już policjantem, Valterem. Krótko po powrocie Lejli znika pewna dziewczyna. Gdy Valter i Lejla próbują odkryć, co się z nią stało, Lejla musi stawić czoło własnym mrocznym sekretom, których długo nie dopuszczała do świadomości. Okazuje się, że cała wioska skrywa tajemnice. Czy to możliwe, że historia właśnie się powtarza?