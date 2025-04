Kina to przeżytek. Netflix ratuje Hollywood – twierdzi szef platformy

Czy Netflix niszczy branżę filmową?

Getty Images © Roy Rochlin



W czasie TIME100 Summit Ted Sarandos został spytany o to, czy w świetle kurczących się okresów wyłączności kinowej dystrybucji, spadających wyników box office'owych oraz kurczącej się produkcji filmów w Los Angeles, Netflix nie jest przypadkiem siłą niszczącą Hollywood.Sarandos zdecydowanie odrzucił tę tezę. Jak mówi:Czyni to poprzez słuchanie konsumentów.Szef Netfliksa skomentował też dane box-office'owe. Jego słabe wyniki finansowe większości filmów to dowód na to, że. Większość (choć nie wszyscy) widzów po prostu woli oglądać filmy w domach.Zgadzacie się z opinią CEO Netfliksa?