"Star Trek 4" nie powstanie?

Zła wiadomość dla tych, którzy liczyli na powrót Chrisa Pine'a Zachary'ego Quinto do ról Kirka i Spocka. Wygląda na to, że studio Paramount odłożyło projektna półkę.Za kamerą miała stanąć pracująca dotychczas w telewizji S.J. Clarkson ). Właśnie ujawniono jednak, że będzie pracowała nad przygotowywanym przez HBO spin-offem. Mogła przyjąć tę posadę właśnie ze względu na to, że z jej grafika wypadłNie wiadomo, czemu studio Paramount wstrzymało projekt. W sierpniu mówiło się o tym, że mający wystąpić w filmie Chris Pine Chris Hemsworth zerwali negocjacje ze studiem. Czy to jedyna przyczyna?Co ciekawe, film, który miała wyreżyserować Clarkson to - najprawdopodobniej - nie ten, do którego scenariusz napisał Quentin Tarantino . Czy anulowanie jednego projektu oznacza zielone światło dla drugiego? Czas pokaże.