Disney ma nowy hit! Miliony oglądają serial "Szōgun"

Jak podaje Disney,. Disney definiuje oglądalność jako łączny czas spędzony na oglądaniu danego tytułu przez użytkowników platform podzielony przez łączny czas trwania.Tak liczony wyniki globalnie jest globalnie najlepszym debiutem serialowym bijąc premierę " The Kardashians ". Z kolei w Ameryce osiągnął start lepszy niż drugi sezon " The Bear ".Stworzony z wielkim rozmachem serial " Szōgun " jest adaptacją bestsellerowej powieści Jamesa Clavella . Akcja toczy się w Japonii, w roku 1600, w przededniu wojny domowej, która zdefiniowała historię kraju na kolejne stulecie. Jeden z producentów filmu, Hiroyuki Sanada , wciela się w postać walczącego o życie Yoshii Toranagi. Przeciwnikami Toranagi są członkowie Rady Regencyjnej, których jednoczy wrogość wobec ambitnego feudała. Tymczasem u wybrzeży spokojnej rybackiej wioski zostaje odnaleziony tajemniczy europejski statek, który przywiały tu niepomyślne wiatry. Angielski pilot John Blackthorne (w tej roli Cosmo Jarvis ) skrywa sekrety, które pomogą Toranadze przechylić szalę zwycięstwa, a jednocześnie przełamią przewagę polityczną rywali Anglii na Wschodzie – zakonu jezuitów oraz portugalskich kupców. Losy Toranagi i Blackthorne'a nierozerwalnie splatają się z przeznaczeniem tłumaczki, Tody Mariko ( Anna Sawai ), tajemniczej damy, chrześcijanki i ostatniej przedstawicielki rodu samurajów uznanych za zdrajców. Służąc Toranadze uwikłanemu w skomplikowana grę polityczną, Mariko musi przewartościować swój stosunek do coraz jej bliższego Blackthorne'a, wiary, która swego czasu ocaliła jej życie, i obowiązków wobec zmarłego ojca.W obejmującym dziesięć odcinków serialu występują znani japońscy aktorzy, których rzadko widuje się w amerykańskich produkcjach. Są wśród nich Tadanobu Asano , wcielający się w rolę Kashigi Yabushige, podłego intryganta i bliskiego sojusznika Toranagi; Hiroto Kanai występujący jako Kashigi Omi, szlachcic, właściciel wioski, u wybrzeży której ląduje statek Blackthorne'a; Takehiro Hira jako Ishido Kazunari, potężny członek Rady Regencyjnej, główny rywal polityczny Toranagi; Moeka Hoshi , czyli serialowa Usami Fuji, młoda wdowa, która w ferworze walki o władzę szuka nowego celu w życiu; Tokuma Nishioki jako Toda Hiromatsu, zaufany generał i bliski przyjaciel Toranagi; Shinnosuke Abe jako Buntaro, czyli Toda Hirokatsu, chorobliwie zazdrosny mąż Mariko; Yuki Kura wcielający się w postać Yoshii Nagakado, aroganckiego syna Toranagi, który za wszelką cenę pragnie udowodnić swoją wartość ojcu; Yuka Kouri , filmowa Kiku, kurtyzana słynąca w całej Japonii ze zdolności artystycznych; czy Fumi Nikaido jako Ochiba no kata, matka dziedzica szanowanego taikō, gotowa na wszystko, byle tylko powstrzymać Toranagę, którego rosnące wpływy zagrażają władzy jej syna.