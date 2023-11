"Szepty mroku" – klimatyczny thriller noir w świecie rdzennych Amerykanów

Akcja rozgrywa się w 1971 roku na spalonych słońcem bezkresnych równinach Monument Valley. Główną postacią jest porucznik Joe Leaphorn z policji plemiennej. Musi on stoczyć walkę z serią pozornie niepowiązanych ze sobą przestępstw. Zbliżając się do prawdy, odkrywa tajemnice ze swojej przeszłości. W tej podróży towarzyszy mu jego nowy zastępca, Jim Chee, który także ma do wyrównania stare rachunki z młodości spędzonej w rezerwacie. Mężczyźni wspólnie walczą z siłami zła, sobą nawzajem i własnymi demonami na drodze do zbawienia.Serial osadzony w realiach plemienia Navajo nie skupia się jedynie na wątku kryminalnym, ale także wiernie oddaje istotę kultury, duchowości i krajobrazu południowego zachodu, jednocześnie badając bogate tradycje, język i zmagania członków plemienia Navajo we współczesnym świecie. Jednym z kluczowych sposobów, w jaki twórcy wprowadzają do serialu rdzennych mieszkańców, jest autentyczność w doborze obsady. Zarówno przed kamerą, jak i za nią. Jej większość stanowią osoby pochodzące z Pierwszych Narodów.W postać Joego Leaphorna wciela się uznany aktor – Zahn McClarnon , który jest członkiem plemienia Lakota Hunkpapa, z kolei partnerujący mu Kiowa Gordon (zastępca Jim Chee) jest w połowie Hualapai. Autorami scenariusza są Anthony Florez Zespół produkcyjny pod wodzą Grahama Rolanda szczegółowo konsultował scenariusz z ekspertami ds. kultury Navajo i członkami społeczności, aby upewnić się, że przedstawienie tradycji i wierzeń jest wierne i pełne szacunku. Jak mówi reżyser Chris Eyre , założeniem twórców nie było objaśnianie nikomu świata Navajo -W serii znajdziemy odniesienia do budzącego grozę traktowania rdzennych Amerykanów przez białego człowieka, czy przymusowej sterylizacji kobiet, która miała zapobiec urodzeniu przez nie zbyt wielu dzieci.Oprócz Kiowy Gordona Zahna McClarnona , który pełni również funkcję producenta wykonawczego, w produkcji AMC pojawiają się grająca rolę Bernadette Manuelito Jessica Matten , a także Noah Emmerich jako agent specjalny FBI, Whitover. Na ekranie zobaczymy również Deannę Allison jako żonę Joego, Emmę Leaphorn, oraz Rainna Wilsona jako oddanego, pełnego wiary sprzedawcę samochodów, Dana.