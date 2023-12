Vin Diesel oskarżony o napaść na tle seksualnym podczas zdjęć do "Szybkich i wściekłych 5"

O co oskarżany jest Vin Diesel?

Vin Diesel w filmie "Szybcy i wściekli 5"



Vin Diesel - gwiazda serii "Szybcy i wściekli"

Kiedy poprosiła go, by przestał, i zaczęła kierować się w stronę drzwi, ten zaczął ją obmacywać i całować. Kiedy próbował zdjąć jej bieliznę, ona krzyknęła i pobiegła do łazienki. Według niej Diesel przyparł ją do ściany, zmusił do dotknięcia jego penisa i zaczął się masturbować., czytamy w pozwie. Kilka godzin późniejZ pozwu wynika, że kilka dni przed incydentem z Dieselem Jonasson została zaproszona do pokoju hotelowego przez innego pracownika jego firmy producenckiej One Race. Mężczyzna miał zdjąć koszulę, położyć się na łóżku i powiedzieć "Chodź tu". Jonasson twierdzi, że w tym momencie wyszła z pokoju.Widowisko miało premierę w maju tego roku. W filmografii aktora znajdują się ponadto m.in. " Kroniki Riddicka: Pitch Black ", " xXx ", " Bloodshot " i " Szeregowiec Ryan ".