"Szybcy i wściekli 11": Vin Diesel ujawnia, że zdjęcia ruszyły. Będzie powrót do korzeni?

Diesel wspomina pierwszą część "Szybkich i wściekłych" na planie "Szybkich i wściekłych 11"

"Szybcy i wściekli 10" – zwiastun

"Szybcy i wściekli 10" – o czym opowiadała poprzednia cześć serii?

Do 11 razy sztuka? Vin Diesel opublikował na Instagramie zdjęcie kamery filmującej dwa samochody, wysyłając w świat jasny sygnał:, napisał Diesel . Czy jego słowa są zapowiedzią powrotu do korzeni?O fabule jedenastej części cyklu nie wiemy wiele. W sierpniu Diesel sugerował, że w obsadzie może pojawić się Devon Aoki , która miałaby ponownie wcielić się w Suki, mistrzynię kierownicy z " Za szybkich, za wściekłych ". Tyrese Gibson Jordana Brewster sugerowali z kolei, że film faktycznie ma być nieco bardziej stonowanych względem ostatnich, idących w przesadę części.W ciągu wielu misji i wbrew przeciwnościom losu Dom Toretto ( Vin Diesel ) i jego rodzina przechytrzyli i prześcignęli każdego wroga na swojej drodze. Teraz muszą zmierzyć się z najgroźniejszym przeciwnikiem, z jakim kiedykolwiek przyszło im się zmierzyć. To wróg, który chce rozbić rodzinę i zabrać wszystko co Dom kocha. W filmie " Szybcy i wściekli 5 " z 2011 roku Dom i jego ekipa pokonali nikczemnego brazylijskiego króla narkotykowego Hernana Reyesa i zniszczyli jego imperium. Nie wiedzieli jednak, że syn Reyesa, Dante ( Jason Momoa ), był świadkiem tego wszystkiego i przez ostatnie 12 lat obmyślał plan, dzięki któremu Dom zapłaci najwyższą cenę. Plan Dantego rozproszy rodzinę Dominica od Los Angeles po katakumby Rzymu, od Brazylii po Londyn i od Portugalii po Antarktydę. Powstaną nowi sojusznicy, a starzy wrogowie powrócą na nowo. Wszystko się zmieni, gdy Dom odkryje, że jego 8-letni syn ( Leo Abelo Perry ) jest celem zemsty Dantego.