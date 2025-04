Kiedy premiera nowych "Szybkich i wściekłych"? Vin Diesel prosi: "Powiedzcie fanom"

Vin Diesel prosi Universala. A potem zmienia opis zdjęcia

Aktor udostępnił publiczną odezwę do studia za pomocą swojego konta na Instagramie. Umieścił archiwalne zdjęcie Doma Toretto i granej przez Michelle Rodriguez Letty , uzupełniając je o podpis:Wpis uzupełnił o hashtag "#LosBandoleros2", sugerujący tytuł krótkometrażowego filmu, który ma poprzedzić nowych " Szybkich i wściekłych ". Nazwa " Los Bandoleros " odnosi się do podobnej produkcji z 2009 roku, również w reżyserii Diesela , zapowiadającej " Szybko i wściekle ".Obecnie na profilu gwiazdy można obejrzeć zdjęcie ze zmienionym opisem.– napisał Diesel Vin Diesel od lat zapowiadał wielki finał głównej serii. Pierwotny plan zakładał, że będzie się on składał z dwóch części. Jednak pierwsza połowa – wprowadzona do polskich kin pod tytułem– nie spełniła oczekiwań finansowych. Obraz zarobił co prawda ponad 700 milionów dolarów, ale historia serii pokazała, że widowisko mogło zarobić jeszcze więcej. Ostatni film miał również gigantyczny budżet (340 mln dolarów), co tylko skomplikowało sprawy.Po "klapie"strategia dotycząca kolejnej, w zamierzeniach ostatniej, części uległa zmianie. Budżet został mocno zredukowany. Zrezygnowano z licznych zagranicznych lokacji. Sam Diesel zapowiadał, że finał wróci do korzeni serii. Jednak później odnosił się już do wielkiej skali widowiska i wielkich zarobków.Reżyser Louis Leterrier zapewniał, że prace nad filmem rozpoczną się na początku 2025, aby premiera odbyła się w 2026.