Vin Diesel zapowie nowych "Szybkich i wściekłych" własnym filmem

Vin Diesel reżyserem krótkometrażowego filmu. Jak przed laty

"Szybcy i wściekli 11" będą wielkim finałem serii?

Za pośrednictwem Instagrama. Gwiazdor przypomniał, że taka sytuacja miała już miejsce po premierze czwartej części cyklu, " Szybko i wściekle ". Wówczas wcielił się w scenarzystę i reżysera 20-minutowego " Los Bandoleros ". Historia miała pokazać losy Doma między pierwszą i czwartą odsłoną "Szybkich i wściekłych".. –[…]– opisywał gwiazdor w poście. Całą wiadomość do fanów możecie przeczytać poniżej. Vin Diesel od lat zapowiadał wielki finał głównej serii. Pierwotny plan zakładał, że będzie się on składał z dwóch części. Jednak pierwsza połowa – wprowadzona do polskich kin pod tytułem– nie spełniła oczekiwań finansowych. Obraz zarobił co prawda ponad 700 milionów dolarów, ale historia serii pokazała, że widowisko mogło zarobić jeszcze więcej. Ostatni film miał również gigantyczny budżet (340 mln dolarów), co tylko skomplikowało sprawy.Po "klapie"strategia dotycząca kolejnej, w zamierzeniach ostatniej, części uległa zmianie. Budżet został mocno zredukowany. Zrezygnowano z licznych zagranicznych lokacji. Sam Diesel zapowiadał, że finał wróci do korzeni serii. Lecz słowa umieszczone w nowym poście mówią nawiązują zarówno do wielkiej skali widowiska, jak i wielkich zarobków.Premiera 11. filmu jest zapowiadana na przyszły rok.