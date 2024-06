"Szybcy i wściekli 11". Będzie śnieżny pościg?

Co nas czeka w finale serii "Szybcy i wściekli 11"

Zwiastun filmu "Szybcy i wściekli 10"

Nowa grafika przedstawia samochód w śnieżnej scenerii. Vin Diesel umieścił dopisek. Co to dokładnie oznacza w kontekście finału serii " Szybcy i wściekli "? Tego na razie nie wiemy.Wiemy za to, żebędą filmem dużo tańszym od dziesiątej części. To efekt rozczarowania wynikiem box-office'owym widowiska. Jego wpływy były bowiem o połowę niższe od najbardziej kasowych części.Producenci zapowiadają powrót do korzeni, mniej ekstrawagancji i egzotycznych lokacji. Po sieci krążą również plotki, jakoby Jason Momoa miał nie wrócić jako Dante Reyes. Być może więc bohaterowie będą walczyć w finale z zupełnie nowym przeciwnikiem.Wszystko zależy od tego, jaki kształt ostatecznie nabierze scenariusz. Prace nad nim wciąż trwają. Niedawno Vin Diesel ujawnił, że tekst przygotowuje Zach Dean , który pomagał przy scenariuszu dziesiątej części.