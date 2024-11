"Szybcy i wściekli 11" – to jeszcze nie koniec? Vin Diesel o planach studia

Jakie są plany wobec serii Szybcy i wściekli?

"Szybcy i wściekli 11" będą wielkim finałem serii?

Zwiastun filmu "Szybcy i wściekli 10"

Post gwiazdora nie był utrzymany w dziękczynnym tonie. Zamiast tego czuć w nim frustrację. Vin Diesel narzeka w nim, że nie ma chwili spokoju, że jest naciskany z każdej strony.A to Universal domaga się, by kolejna część trafiła do kin w marcu 2026 roku. A to właściciel studia, koncern. Nad głową gwiazdora wisi też scenarzysta, który chce, by na ekranie rozwiązali swoje konflikty Dominic Post Diesela znajdziecie poniżej: Vin Diesel od lat zapowiadał wielki finał głównej serii. Pierwotny plan zakładał, że będzie się on składał z dwóch części. Jednak pierwsza połowa – wprowadzona do polskich kin pod tytułem– nie spełniła oczekiwań finansowych. Obraz zarobił co prawda ponad 700 milionów dolarów, ale jak na tę serię były to grosze. Siódma część serii zgarnęła 1,5 mld dolarów. Dziesiątka miała też gigantyczny budżet (340 mln dolarów), co tylko skomplikowało sprawy.Po "klapie"strategia dotycząca kolejnej, w zamierzeniach ostatniej, części uległa zmianie. Budżet został mocno zredukowany. Zrezygnowano z licznych zagranicznych lokacji. Sam Diesel zapowiadał, że finał wróci do korzeni serii (sentyment ten powtórzył zresztą w powyżej umieszczonym poście).Na razie otwartym pozostaje pytanie, kto postawi na swoim: Diesel czy Comcast. Tylko czas pokaże, ile jeszcze razy Dom zasiądzie za kierownicą.