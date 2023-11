Czekaliście na to 7 lat. "Omen" w końcu dostał prequel. Pierwsze zdjęcie

Kiedy prequel horroru "Omen" trafi do kin?

został zrealizowany przez należące do Disneya 20th Century Studios. Amerykańska data premiery została wyznaczona naSzczegóły fabuły nie są znane. Wiemy jednak, że akcja filmu rozpoczyna się, kiedy młoda Amerykanka zostaje wysłana do Rzymu, gdzie ma rozpocząć życie w jednym z tamtejszych kościołów. Niestety natrafia na przerażający mrok, który wstrząśnie jej wiarą. Odkryje też spisek, którego celem jest doprowadzenie do narodzin zła wcielonego.A tak prezentuje się pierwsze oficjalne zdjęcie z filmuZa kamerą stanęła Arkasha Stevenson , która do tej pory reżyserowała jedynie krótkometrażówki i odcinki seriali telewizyjnych. Pracowała m.in. przy hicie " Legion ". Scenariusz przygotuje Stevenson we współpracy z Timem Smithem , który był jednym z producentów jej serialu " Pineapple ".W 2016 rokumiał wyreżyserować Antonio Campos wtedy świeżo po premierze swojego filmu " Christine " z Rebeccą Hall . Za scenariusz odpowiadał Ben Jacoby (" Bleed "). Po nim nad fabułą siedzieli Chad Carey W. Hayesowie , scenarzyści dwóch części " Obecności ". Oni chcieli opowiedzieć o tym, jak to się stało, że syn Diabła trafił na Ziemie w osobie małego chłopca.W połowie lat 70.był wielkim kulturowym fenomenem i do dziś uważany jest za klasykę satanistycznego horroru. Obraz doczekał się dwóch kinowych kontynuacji i jednej telewizyjnej. W 2006 roku powstała nowa wersja kinowa historii.