MOVIE SIĘ: Czym nas zaskoczył "Omen: Początek"? Oceniamy prequel klasyka horroru

MOVIE SIĘ: Jak nam się podobał "Omen: Początek"?

"Omen: Początek" - o czym opowiada film?

Akcja filmu rozpoczyna się, kiedy młoda Amerykanka zostaje wysłana do Rzymu, gdzie ma rozpocząć życie w jednym z tamtejszych kościołów. Niestety trafia na przerażający mrok, który wstrząśnie jej wiarą. Odkryje też spisek, którego celem jest doprowadzenie do narodzin zła wcielonego.Za kamerą stanęła Arkasha Stevenson , która do tej pory reżyserowała jedynie krótkometrażówki i odcinki seriali telewizyjnych. Pracowała m.in. przy takich produkcjach jak " Legion " i " Nowy smak wiśni ".W obsadzie znaleźli się: Nell Tiger Free Ralph Ineson oraz Bill Nighy