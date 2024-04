RECENZJA: "Omen: Początek". Cud się zdarzył?

***

Sprawdźcie, czy warto wybrać się na niego w ten weekend.Poniżej znajdziecie fragment recenzji, a całą można już przeczytać na karcie filmu " Omen: Początek ".autor: Michał WalkiewiczKto ma rozum, niech liczbę bestii przeliczy: 2,5 miliona dolarów budżetu, 60 milionów dolarów wpływów z kinowych kas (lepsi z matematyki mogą uwzględnić inflację), dwie nominacje do Oscara (i jedna statuetka) oraz 5 filmów, które wyrosły na gruncie komercyjnego i artystycznego sukcesu. Do tego wartość niepoliczalna, czyli ponure dziedzictwo filmu przeklętego, który położył się cieniem na życiu filmowców, pochłonął przypadkowe ofiary i stał się podstawą szatańskiej teorii spiskowej. Kultowy " Omen Richarda Donnera być może nie zmienił kina. Dał nam jednak 666 powodów, by wierzyć w przeznaczenie.Stanowiący prequel kultowej opowieści " Omen: Początek " roku pańskiego 2024 raczej nie będzie cieszył się podobą niesławą. Lecz, biorąc pod uwagę, jak rzadko w kinie zdarza się cud (ponownych) narodzin, warto zwrócić na niego uwagę. To kino tańczące na granicy czołobitnego hołdu i twórczej reinterpretacji; pełne – najczęściej spełnionych – ambicji i zwrócone twarzą do masowego widza; stanowiące pomost między tradycją spirytualistycznego kina grozy lat 70. oraz współczesnym posthorrorem. Ten ostatni, jak wiadomo, ma się za lepszego.Z przerzuceniem pomostu debiutująca w pełnym metrażu Arkasha Stevenson (" Nowy smak wiśni ") nie zwleka zbyt długo. Już w prologu znany z oryginału ojciec Brennan ( Ralph Ineson w roli skóry zdjętej z Patricka Troughtona ) wpada na trop diabelskiego spisku, którego celem jest powołanie na świat antychrysta. Jego parafia wygląda jak z płótna Malczewskiego zamoczonego w denaturacie, na zewnątrz dmie złowróżbny wicher, a budowlańcy montujący witraż w okiennicy sprawiają wrażenie, jakby przespali kurs BHP. Cytując klasyków: "Oto nadciągają cumulusy, chyba rozumiesz, co to znaczy?".Michał Walkiewicz wspomina "Omen" – arcydzieło satanistycznego horroru z 1976 roku w reżyserii Richarda Donnera, wybitnego hollywoodzkiego rzemieślnika, twórcy takich filmów jak "Superman", "Maverick" czy "Goonies". Czy produkcja filmu była przeklęta? Jak wypadły sequele oryginalnej produkcji? Dlaczego scena dekapitacji i fragment z atakiem pawianów to najlepsze symbole szalonych lat 70.? Odpowiedź na te pytania poznacie w poniższym podcaście!Akcja filmu rozpoczyna się, kiedy młoda Amerykanka zostaje wysłana do Rzymu, gdzie ma rozpocząć życie w jednym z tamtejszych kościołów. Niestety natrafia na przerażający mrok, który wstrząśnie jej wiarą. Odkryje też spisek, którego celem jest doprowadzenie do narodzin zła wcielonego.Za kamerą stanęła Arkasha Stevenson , która do tej pory reżyserowała jedynie krótkometrażówki i odcinki seriali telewizyjnych. Pracowała m.in. przy hicie " Legion ". W obsadzie są: Nell Tiger Free Ralph Ineson oraz Bill Nighy