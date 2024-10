"The Last Showgirl" w programie 15. American Film Festival

"The Last Showgirl", czyli nowy początek

Historia (lub lepiej: herstoria) dzieje się na naszych oczach. Coralie Fargeat rozlała " Substancję ", a razem z nią nowe otwarcie w dyskusji o niezdrowym kulcie młodości i wyśrubowanych, nierealnych standardach piękna podgrzewanych przez media. Gia Coppola podbija stawkę i również rozprawia się z show-biznesem spychającym na margines nawet największe gwiazdy, które mimo lat spędzonych na scenie muszą usunąć się w cień ze względu na starzejące się ciało. Pamela Anderson – podobnie jak Demi Moore w " Substancji " – udowadnia, że talent nie ma daty przydatności, zaś Gia Coppola pozwala jej rozwinąć aktorskie skrzydła.Shelley ( Pamela Anderson ) od trzech dekad występuje jako tancerka w rozbieranej rewii w Las Vegas. Swoją pracę traktuje nie tylko jako formę rozrywki dla masowego odbiorcy, ale przede wszystkim sztukę, korzeniami sięgającą do najlepszych wzorców francuskiej burleski. Choć osiągnęła mistrzostwo w swoim fachu, prowadzący show postanawiają zastąpić ją młodszym, "wizualnie apetyczniejszym" pokoleniem. Shelley staje więc przed dylematem: co zrobić dalej ze swoim życiem, skoro jej największy atut – ciało – przestało być atrakcyjne? Coppola prowadzi całą opowieść w stonowany, uważny sposób, a w samej historii przemyca także opowieść o losach Pameli Anderson – której życie wciąż oglądane jest głównie przez pryzmat jej cielesności. Oprócz Anderson na ekranie zobaczymy m.in. świetną Jamie Lee Curtis oraz Dave'a Bautistę , który otwiera na nowo swoją karierę po wieloletniej przygodzie z uniwersum Marvela.