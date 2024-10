Ich własna droga. Sekcja Kowbojki podczas 15. American Film Festival

Na granicy

Sekcja Kowbojki towarzyszy wystawie, poświęconej fotografii Lory Webb Nichols (1883-1962) i organizowanej w galerii Studio BWA Wrocław. "Fotografie Nichols dają wyjątkowy wgląd w życie na otwartych przestrzeniach Wyomingu na początku XX wieku. Kobiece spojrzenie Lory, w odróżnieniu od ówczesnych portretów studyjnych przenika intymny świat fotografowanych postaci" – pisze Dominika Prejdová, kuratorka wystawy i przeglądu.To także klucz do retrospektywy Kowbojek: filmy pokazujące kobiety idące własną drogą, wytyczające nowe szlaki w pięknej, ale wrogiej przyrodzie pogranicza, współtworzące nowy świat, który przybiera nowe kształty i ustanawia swoje zasady. Dziki Zachód był między innymi okazją do budowania społeczeństwa od podstaw. Wyoming w 1869 roku jako pierwszy stan dało prawa wyborcze kobietom. Na zachodzie kobiety rozwodziły się i nie były tak stygmatyzowane jak we wschodnich stanach, tutaj państwo nie chciało brać za nie odpowiedzialności. Mogły zająć się biznesem i stwarzać się od podstaw, stać się self-made women.W programie znajdzie się pięć filmów, w których zamiast samotnych rancherów, żołnierzy i jeźdźców będących poza prawem najważniejszymi bohaterkami są one: Kobiety Dzikiego Zachodu. "Uparta córka" (wyborna Barbara Stanwyck !) lokalnego bogacza pragnąca zemsty za wygnanie w " The Furies " (1950) Anthony’ego Manna ; właścicielka saloonu o twarzy Joan Crawford , która nie chce dać się wykurzyć z miasta w " Johnnym Guitar " (1954) Nicholasa Raya ; złamana życiem, a jednak wciąż walcząca o godność Roslyn (znakomita Marilyn Monroe w swojej ostatniej roli) w " Skłóconych z życiem " (The Misfits, 1961) Johna Hustona ; niezależna, sprzeciwiająca się wywłaszczeniu Ella ( Isabelle Huppert ) z " Wrót niebios " (Heaven’s Gate, 1980) Michaela Cimino i wytrwałe w męczącej podróży, wciąż otwarte na inną kulturę pionierki (na czele z Michelle Williams ) w " Meek’s Cutoff "(2010) Kelly Reichardt . Szykujcie kapelusze i żółte wstążki – odbywamy wspólnie podróż na zachód!A przed lub po seansach zapraszamy na odwiedziny wystawy poświęconej Lorze Webb Nichols w Studio BWA Wrocław – fotografie będzie można oglądać w dniach 8.11.2024-23.02.2025. Jej kuratorami są Dominika Prejdová (AFF), Łukasz Rusznica (BWA Wrocław).Matronkami sekcji Kowbojki i całego festiwalu jest kolektyw Final Girls.15. American Film Festival odbędzie się w dniach 5-11 listopada, tradycyjnie we Wrocławiu. Pełny program ogłosimy 22 października w samo południe. Dzień później (o tej samej porze) rozpocznie się sprzedaż pojedynczych biletów na seanse stacjonarne. W tym roku, za sprawą części online’owej, ponownie będzie można zaprosić festiwal do swoich domów – wirtualna odsłona wydarzenia potrwa do 17 listopada.