FellinAI: Wirtualny reżyser zmieni oblicze kina? Pracuje nad debiutanckim filmem

Po wirtualnej aktorce przyszła pora na reżysera. Producent Andrea Iervolino, który w swoim CV ma takie tytuły jak "Ferrari" czy "Skincare", przedstawił właśnie reżysera AI. Tilly Norwood dostanie u niego rolę?
FellinAI zastąpi wkrótce "prawdziwych" reżyserów?
FellinAI to aplikacja stworzona przez oddział zajmujący się sztuczną inteligencją firmy Andrea Iervolino Company. Sam Iervolino
pełni funkcję supervisora, który kieruje technologią i nadzoruje ją. Nazwa wirtualnego "reżysera" nieprzypadkowo nawiązuje do nazwiska legendarnego twórcy "Słodkiego życia
" i "Osiem i pół
" – FellinAI ma bowiem "celebrować poetycki i oniryczny język wielkiego europejskiego kina".
wierzy, że jego projekt zrewolucjonizuje przemysł filmowy, mówi o nim jako o "nowym rozdziale w historii kina". Co ciekawe, zastrzega, że jego celem nie jest zastąpienie tradycyjnego kina. Zaprezentował też zwiastun debiutanckiego filmu FellinAIego – opowiadającego o społeczeństwie przyszłości sci-fi "The Sweet Idleness". Produkcja powstaje przy udziale (należącej również do Iervolina
) agencji Actor+. Współpracuje ona z żywymi aktorami. Na podstawie ich wizerunków tworzy cyfrowych aktorów, z którymi w przyszłości będzie współpracował FellinAI.
Akcja filmu toczy się w 2135 roku. Opowiada on o społeczeństwie przyszłości, w którym tylko 1% ludzi pracuje – i jest to dla nich symboliczny rytuał. Pozostali żyją, ciesząc się wolnością w czasie, gdy pracę wykonują za nich maszyny. Zwiastun możecie zobaczyć TUTAJ. Data premiery nie jest na razie znana.
