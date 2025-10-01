Newsy Filmy FellinAI: Wirtualny reżyser zmieni oblicze kina? Pracuje nad debiutanckim filmem
FellinAI: Wirtualny reżyser zmieni oblicze kina? Pracuje nad debiutanckim filmem

Deadline
FellinAI: Wirtualny reżyser zmieni oblicze kina? Pracuje nad debiutanckim filmem
Po wirtualnej aktorce przyszła pora na reżysera. Producent Andrea Iervolino, który w swoim CV ma takie tytuły jak "Ferrari" czy "Skincare", przedstawił właśnie reżysera AI. Tilly Norwood dostanie u niego rolę?

FellinAI zastąpi wkrótce "prawdziwych" reżyserów?


FellinAI to aplikacja stworzona przez oddział zajmujący się sztuczną inteligencją firmy Andrea Iervolino Company. Sam Iervolino pełni funkcję supervisora, który kieruje technologią i nadzoruje ją. Nazwa wirtualnego "reżysera" nieprzypadkowo nawiązuje do nazwiska legendarnego twórcy "Słodkiego życia" i "Osiem i pół" – FellinAI ma bowiem "celebrować poetycki i oniryczny język wielkiego europejskiego kina".

GettyImages-2159684035.jpg Getty Images © Ivan Romano
Andrea Iervolino 
Iervolino wierzy, że jego projekt zrewolucjonizuje przemysł filmowy, mówi o nim jako o "nowym rozdziale w historii kina". Co ciekawe, zastrzega, że jego celem nie jest zastąpienie tradycyjnego kina. Zaprezentował też zwiastun debiutanckiego filmu FellinAIego – opowiadającego o społeczeństwie przyszłości sci-fi "The Sweet Idleness". Produkcja powstaje przy udziale (należącej również do Iervolina) agencji Actor+. Współpracuje ona z żywymi aktorami. Na podstawie ich wizerunków tworzy cyfrowych aktorów, z którymi w przyszłości będzie współpracował FellinAI.

Akcja filmu toczy się w 2135 roku. Opowiada on o społeczeństwie przyszłości, w którym tylko 1% ludzi pracuje – i jest to dla nich symboliczny rytuał. Pozostali żyją, ciesząc się wolnością w czasie, gdy pracę wykonują za nich maszyny. Zwiastun możecie zobaczyć TUTAJ. Data premiery nie jest na razie znana.

TOP: 5 filmów, które przewidziały zagrożenie ze strony AI


Przypominamy odcinek programu TOP, w którym opowiadamy o filmach ostrzegających przed sztuczną inteligencją:



