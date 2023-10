Jack mógł przeżyć? James Cameron odpowie w nowym wydaniu "Titanica" 4K

Szczegóły nowego wydania filmu "Titanic"

Choć wytwórnie powoli odchodzą od dystrybucji filmów na fizycznych nośnikach,może liczyć na niezwykle "wypasioną" wersję. W kolekcjonerskim wydaniu, które, znajdziemy samo widowisko w krystalicznie czystym obrazie 4K.Fani dostaną również książkę zawierającą masę informacji, schemat statku Titanic (z zaznaczeniem miejsc, w których odbywały się kluczowe sceny), zapis nutowy największego hitu z filmu "My Heart Will Go On", jak również reprodukcje rekwizytów (menu, karty pokładowe).Wydanie zawiera również materiał wideo, w którym reżyser James Cameron , producent Jon Landau i gwiazda Kate Winslet dzielą się swoim wspomnieniami z pracy nad widowiskiem.Fani znajdą też materiał, w którym James Cameron bada różne mity i teorie dotyczące zatonięcia Titanica. Odpowiada też na pytanie, czy Jack mógł przeżyć - pytanie, które od ćwierć wieku polaryzuje widownię.W sumie ostateczna wersja kolekcjonerska zawierać będzie ponad 15 godzin materiałów dodatkowych.Jest to historia Jacka i Rose, którzy poznali się i zakochali podczas dziewiczego rejsu "niezatapialnego" transatlantyku Titanic. Nie dane im było jednak zaznać pełni szczęścia i miłosnych uniesień. Gdy luksusowy liniowiec wpada na górę lodową, ich pełen pasji, płomienny romans przeradza się w przerażającą, mrożącą krew w żyłach walkę o przetrwanie o życie.Film okazał się historycznym wydarzeniem bijąc wszystkie box-office'owe rekordy. Do dziś należy do najbardziej kasowych produkcji w historii.