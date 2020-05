"Tony Hawk's Pro Skater 1+2" zapowiedziany. Czas odkurzyć deskorolki

Activision zapowiedziało dziś, że we wrześniu powróci uwielbiana przez graczy seria. Nie będzie to jednak nowa odsłona (wszyscy pamiętamy tragiczną), a odświeżonew jednym pakiecie. W grze znajdą się zaprojektowane od nowa (choć z uwzględnieniem oryginalnej geometrii) lokacje, legendarni skaterzy oraz wiele utworów muzycznych, które pamiętamy z tamtych odsłon.zadebiutuje 4 września tego roku na komputerach PC (Epic Games Store) oraz na konsolach Xbox One i PlayStation 4. Poniżej możecie zobaczyć pierwszy zwiastun.– powiedział Tony Hawk.będzie zawierać także rozwiązania znane z późniejszych gier z serii, w tym revert, lip tricks, wall plant oraz oryginalne tryby multiplayer, zarówno do rozgrywki online jak i lokalnego, kanapowego grania.Tryby Create-A-Park oraz Create-A-Skater również powracają, a nowością w edytorze parków tym razem jest solidny edytor umożliwiający nowe sposoby modyfikacji. Gracze będą mogli udostępniać online swoim znajomym parki oraz stylizacje skaterów z opcjami modyfikacji.Za grę odpowiedzialne jest studio Vicarious Visions, które odświeżyło niedawno " trylogię Crasha Bandicoota " oraz, zaś w przeszłości blisko wspólpracowało z Neversoftem przy portowaniu gier z serii "Tony Hawk" na różne platformy. Poniżej znajdziecie porównania niektórych lokacji z oryginalnych gier i ze zmierzającego remake'u.