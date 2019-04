"Twój Simon" - Disney szykuje serialową wersję

Ledwie rok po premierze filmuszykowana jest nowa ekranizacja powieści. Tym razem będzie to serial dla platformy Disney+.Prawa do ekranizacji książki Becky Albertalli posiadało studio Fox 2000. Jak wiadomo, zostało ono kupione przez Disneya (i zaraz potem zamknięte). Studio postanowiło wykorzystać te prawa do realizacji serialu, który będzie mógł być pokazywanym na nowej platformie streamingowej. Scenarzyści wersji kinowej, Elizabeth Berger Isaac Aptaker , mają pełnić funkcję producentów wykonawczych.Ukrywający swoją orientację seksualną szesnastoletni Simon Spier uważa, że miejsce dramatów jest na scenie teatralnej. Jednak kiedy napisana przez niego wiadomość mailowa wpada w niepowołane ręce, pojawia się ryzyko, że jego wielki sekret ujrzy nagle światło dzienne. Simon pada ofiarą szantażu: jeśli nie zostanie swatem dla klasowego błazna, Martina, wszyscy dowiedzą się, że jest gejem. A co gorsza, w niebezpieczeństwie znajdzie się także Blue, chłopak, z którym Simon wymienia maile.W wąskiej grupce przyjaciół Simona pojawiają się coraz częstsze spięcia, korespondencja mailowa z Blue z każdym dniem robi się coraz gorętsza, a spokojne dotąd życie Simona zaczyna się dziwnie komplikować. Niechętny wszelkim zmianom chłopak musi znaleźć sposób na wyjście ze swojego bezpiecznego kokonu, zanim zostanie z niego brutalnie wypchnięty – i to tak, żeby nie zrazić do siebie przyjaciół, uniknąć kompromitacji i nie zepsuć tego, co rodzi się między nim a najcudowniejszym i najbardziej tajemniczym chłopakiem, jakiego dotąd spotkał.