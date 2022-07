Filmy o miłości nastolatków. Top 10 filmów, które warto obejrzeć

The Perks of Being a Wallflower

Miłość to tylko jeden z burzliwych aspektów dojrzewania, o jakich opowiada " Charlie ". Tym burzliwszych, że doświadczanych przez szkolnego outsidera. Tytułowy Charlie ( Logan Lerman ) jest nieśmiałym, wyobcowanym nastolatkiem, który właśnie zaczął naukę w szkole średniej. W nowym miejscu nie ma lekko. Nie pasuje bowiem do żadnej z grup, a jego niekonwencjonalne poglądy nie ułatwiają mu procesu dopasowywania się do innych. Pierwsze miłosne doświadczenia, samobójstwo przyjaciela, relacje w rodzinie, narkotyki – z tym wszystkim Charlie zmaga się samotnie, aż do chwili, kiedy poznaje Sam ( Emma Watson ) i Patricka ( Ezra Miller ).