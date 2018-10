"Venom" bije rekord październikowego otwarcia na świecie

Getty Images © Roland Tarcillion



Stany Zjednoczone nie były wyjątkiem.trafił też do kin w 58 krajach i w 57 z nich zajął pierwsze miejsce. W wielu bijąc rekordy popularności. Weekendowe wpływy szacujemy na. Jednak na koniec tygodnia zagraniczne wpływy komiksowego widowiska wynosiły 125,2 mln dolarów. Jest to najlepszy start październikowej premiery w historii światowej dystrybucji kinowej. Globalnie na konciejest 205,2 mln dolarów, co również jest październikowym rekordem pierwszego tygodnia wyświetlania.Najlepszym rynkiem okazała się Korea Południowa, gdziew pięć dni zarobił 16,4 mln dolarów. Jest to wynik lepszy od końcowego rezultatu pierwszego. Jest to wynik tym bardziej imponujący, że dokonany w bezpośredniej walce z lokalną superprodukcją, kryminałem(Dark Figure of Crime), który po pierwszych pięciu dniach wyświetlania ma na koncie 12,7 mln dolarów.Pierwszy tydzień w Rosjizakończył z wynikiem 13,6 mln dolarów. Do najważniejszych rynków komiksowego widowiska należą też: Wielka Brytania (10,5 mln dolarów) i Meksyk (10,2 mln).Kolejne trzy miejsca zajmują chińskie produkcje. Ich weekendowe wyniki nie oddają w pełni obrazu sytuacji. A to dlatego, że w Chinach przez cały tydzień trwały uroczystości związane z ustanowieniem Chińskiej Republiki Ludowej. W związku z tym premiery weszły do kin w ubiegłą niedzielę lub też w poniedziałek.Mimo to na drugim miejscu znalazł kryminalny thriller z Yun-Fat Chowem (Project Gutenberg). W sam weekend film zarobił. Jednak łącznie na jego koncie jest już 98,8 mln dolarów.Trzecie miejsce zajęło historyczne widowisko Zhanga Yimou (Shadow). Weekendowe wpływy wyniosły. Od premiery obraz zarobił 65,4 mln dolarów.Na czwartym miejscu znalazła się komedia pomyłek(Hello, Mrs. Money), która w weekend zarobiła. Łącznie na koncie ma już 74,5 mln dolarów.Dopiero na piątym miejscu znalazła się brytyjska komedia. Jest to efekt rozczarowującego otwarcia w Wielkiej Brytanii, gdzie film zarobił tylko 5,5 mln dolarów. W przeliczaniu na dzisiejszą wartość dolara część pierwsza uzyskała na otwarcie 7,4 mln dolarów, a dwójka - 8 mln dolarów. Zagraniczne weekendowe wpływy szacujemy naZacięta walka toczy się o szóstą pozycję w naszym zestawieniu. Wydaje się, że minimalnie lepsza okaże się oscarowa nadzieja Warner Bros.. Weekendowe wpływy szacujemy na. We Francji film zajął drugie miejsce zarabiając w pięć dni 2,1 mln dolarów. W Wielkiej Brytanii zadebiutował na trzeciej lokacie (5,3 mln dolarów wraz z pokazami przedpremierowymi). Również na trzecim miejscu wystartował w Niemczech (1,9 mln dolarów).Ostatnim filmem w naszym zestawieniu jestz weekendowymi wpływami wynoszącymi ok.. Animacja zadebiutowała w czwartek we Włoszech i zarobiła tam milion dolarów. Najlepszymi rynkami w miniony weekend były: Australia (2,1 mln dolarów podczas trzeciego weekendu) i Meksyk (1,7 mln dolarów podczas drugiego weekendu.