"Venom" wciąż pożera konkurencję w kinach na świecie

Mimo coraz większej konkurencji poza granicami USA numerem jeden trzeci weekend z rzędu został w naszym zestawieniu. Wpływy komiksowego widowiska powiększył się o. Zagraniczne zarobki zbliżają się do granicy 300 milionów dolarów (obecnie 290,7 mln dolarów), a globalnie przekroczyły 460 milionów.pozostał numerem jeden w 30 krajach. Najlepiej sprzedał się we Francji (3 mln dolarów). Solidne wyniki osiągnął też w: Rosji (2,6 mln), Wielkiej Brytanii (2,1 mln) i Brazylii (2,1 mln).Z miejsca trzeciego na drugie awansowały. Weekendowe wpływy szacujemy na. Obraz świetnie wystartował w Australii, gdzie zarobił 4,7 mln dolarów (wraz z pokazami przedpremierowymi). Jest to najlepsze tegoroczne otwarcie tytułu Warner Bros. w tym kraju. Jeden z głównych kandydatów do Oscarów nie traci widzów w Wielkiej Brytanii (spadek o 4% do poziomu 3,9 mln dolarów). Doskonale radzi też sobie we Włoszech (1,5 mln) i Francji (1,5 mln).Na podium znalazło się jeszcze miejsce dla chińskiej produkcji(Project Gutenberg). Obraz utrzymał w lokalnym zestawieniu pozycję lidera zarabiającO czwartą pozycję walczą dwa tytuły. Na razie minimalnie lepsza jest, której wpływy szacujemy naAnimacja zadebiutowała w Chinach uzyskując skromne 3,9 mln dolarów. Po pięciu dniach wyświetlania we Francji na jej koncie jest tam 1,9 mln dolarów.W 23 krajach wystartował horror, ale tylko trzy z nich są istotnymi rynkami. Weekendowe wpływy szacujemy naPonieważ jednak w wielu miejscach wyświetlany był już od środy, to na koniec tygodnia jego wpływy wynoszą 14,7 mln dolarów.pobił rekord otwarcia produkcji Blumhouse w Meksyku zgarniając 5 milionów dolarów. W Wielkiej Brytanii horror przegrał walkę o pozycję lidera zzarabiając 3,6 mln dolarów. Solidny wynik uzyskał też w Rosji (1,8 mln dolarów po czterech dniach).Ostatnim tytułem w naszym zestawieniu jest, którego weekendowe wpływy szacujemy na. Film był pierwszą od dłuższego czasu zagraniczną produkcją, która zadebiutowała na pierwszym miejscu w Korei Południowej (3,5 mln dolarów po pięciu dniach). We Francji i Brazylii obraz otworzył się na miejscu trzecim zarabiając odpowiednio 1,8 mln i 0,7 mln dolarów.