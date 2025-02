"Pszczelarz" dostanie sequel! Jason Statham ponownie w tytułowej roli. Kiedy ruszają zdjęcia?

"Pszczelarz": Jason Statham jako niezniszczalny mściciel

Bohateremjest niejaki Clay. W pierwszej części wiedzie on spokojne życie na prowincji doglądając pszczół i nie rzucając się w oczy. Jednak, gdy na skutek internetowego oszustwa jego przyjaciółka odbiera sobie życie, Clay nie ma wyboru. Rzuca wyzwanie potężnej organizacji przestępczej, której macki sięgają szczytów władzy. Clay w przeszłości posiadł zestaw unikalnych umiejętności, a litość nie leży w jego naturze, więc nie zatrzyma się póki nie dotrze na sam szczyt gangsterskiej piramidy. Niestety jego powrót do gry zaniepokoi bardzo poważnych ludzi, którzy dobrze znają jego przeszłość i gotowi są zrobić wszystko, by raz na zawsze się go pozbyć.Scenariusz tak jak w przypadku oryginału pisze Kurt Wimmer . Pierwszy film wyreżyserował David Ayer . W związku z tym, że jest on aktualnie zajęty realizacją "The Heart of the Beast" z Bradem Pittem , wytwórni nie udało się postawić go także za kamerą sequela. Amazon/MGM i Miramax mają jednak nadzieję, iż Ayer będzie przynajmniej piastował stanowisko producenta.W filmografii Timo Tjahjanto prócz " Nobody 2 " (premiera w tym roku) znajdziemy również takie tytuły jak " Przychodzi po nas noc ", " Headshot " i " Błędny cień ".