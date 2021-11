"Władca Pierścieni" i "Hobbit" dostępne na zremasterowanych dyskach Blu-ray

Epickie trylogie " Władca Pierścieni " i " Hobbit " w reżyserii laureata Oscara® Petera Jacksona zadebiutowały w zupełnie nowej odsłonie jako "Śródziemie. Kompletna kolekcja" w najwyższej jakości 4K UHD i na nowo zremasterowanych dyskach Blu-ray™.31 dysków zawiera kinowe i rozszerzone wersje wszystkich 6 filmów wraz z komentarzami twórców. W wydaniu znajduje się również ekskluzywny dysk bonusowy, 64-stronicowy przewodnik zawierający szkice kostiumów, zdjęcia oraz notatki produkcyjne, a także 7 wyjątkowych kart kolekcjonerskich. Wszystko to zostało umieszczone w przepięknym opakowaniu, którego nie może zabraknąć na półce prawdziwego fana Śródziemia.Filmowa adaptacji bestsellerowej trylogii J.R.R. Tolkiena w mistrzowskim ujęciu Jacksona , przedstawia epicką podróż ludzi, hobbitów, elfów, krasnoludów oraz innych stworzeń i kultur zamieszkujących Śródziemie. To kronika walki dobra ze złem, wzbogacona fantastycznymi efektami specjalnymi i silną warstwą emocjonalną.DODATKI SPECJALNE NA DYSKACH BLU-RAY:– Komentarze twórców– Spotkanie obsady po latach– Materiał filmowy z Festiwalu w Cannes.Spośród 30 nominacji do Nagrody Akademii®, trylogia Władca Pierścieni otrzymała aż 17 Oscarów®. Ponadto trzecia część serii, " Powrót króla ", została nagrodzona Oscarami® dla najlepszego filmu, za najlepszą reżyserię, najlepszy scenariusz adaptowany i ośmioma statuetkami z innych kategorii.