"Władca Pierścieni" i "Hobbit" w HBO GO

Do biblioteki HBO GO została dodana trylogia filmów na postawie kultowej powieści J.R.R. Tolkiena "Władca Pierścieni".

Podróż hobbita z Shire i jego ośmiu towarzyszy, przenosi nas do baśniowej krainy ludzi, elfów, krasnoludów i hobbitów. Główny bohater, Frodo Baggins ( Elijah Wood ), wchodzi w posiadanie jednego z Wielkich Pierścieni. Na tyle wielkiego, że jest w stanie pogrążyć całe Śródziemie w ciemnościach. Jedynym wyjściem jest ciśnięcie go w czeluść Góry Przeznaczenia w Mordorze - tam, gdzie został wykuty przez Saurona ( Sala Baker ), Władcę Ciemności. Siły zła nie próżnują a Frodo ma coraz mniej czasu na wypełnienie swojej misji.Seria w reżyserii Petera Jacksona wyróżniona została łącznie 17 Oscarami i aż 30 nominacjami do tej nagrody. To jednak nie wszystko, ponieważ " Władcy Pierścieni " towarzyszyć będzie także trylogia filmów " Hobbit ", w których zobaczymy Martina Freemana w roli Bilbo Bagginsa, Iana McKellena jako Gandalfa czy nietypową rolę Benedicta Cumberbatcha jako Smauga. Co warto zaznaczyć, wszystkie filmy z serii " Hobbit " dostępne będą także w rozszerzonej wersji reżyserskiej. Hobbit " i " Władca Pierścieni " w HBO GO – trailer: