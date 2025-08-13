Netflix: polski Top 10 tygodnia – nie tylko "Wednesday". Co jeszcze oglądamy?

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 4-10.08.2025

8 Trener Coach Carter 2005 2h 16m Biograficzny Dramat Sportowy Thomas Carter Niemcy USA Biograficzny Dramat Sportowy Samuel L. Jackson Rob Brown Film opowiada prawdziwą historię koszykarzy ze szkoły w Richmond. Przedstawione są tu ich problemy życia codziennego, które są skutkiem środowiska, w jakim żyją. Kiedy w 1999 roku dostają nowego trenera, Kena Cartera, zaczynają odnosić pierwsze sukcesy sportowe. Jednak trener kładzie szczególny nacisk na ich edukację, staje się ich mimowolnym wychowawcą i nauczycielem. Takie zachowanie napotyka na opór ze strony szkoły, mediów, rodziców oraz podopiecznych. Nikt nie wierzy w powodzenie jego metod wychowawczych, trener staje sam przeciwko wszystkim, gdyż nikogo nie interesuje los młodych sportowców. Carter wierząc jednak, że stać ich na coś lepszego w życiu, kontynuuje swoje metody by mogli skończyć szkołę i dostać się na studia.

7 Uczciwe życie Ett ärligt liv 2025 2h 2m Thriller Mikael Marcimain Szwecja Thriller Simon Lööf Nora Rios Simon ma nadzieję, że wraz z przyjazdem do Lund zacznie naprawdę żyć, ale studia prawnicze szybko go rozczarowują. Podczas ostrego protestu poznaje młodą anarchistkę imieniem Max i zupełnie traci dla niej głowę. Dziewczyna wprowadza go do oszałamiającego świata pełnego ekscesów, kłamstw i ogromnego ryzyka. Gdy Simon dostrzega, że mleko się rozlało, jest już za późno na ucieczkę. " Uczciwe życie " to thriller o zdradzie, klasowości i nęcącym uroku życia poza prawem.

6 Megamocny Megamind 2010 1h 36m Animacja Familijny Komedia Sci-Fi Tom McGrath USA Animacja Familijny Komedia Sci-Fi Will Ferrell Brad Pitt Megamocny " ukazuje świat super bohaterów w nowy, przezabawny sposób. Marzenia super złoczyńcy MegaMocnego spełniają się z chwilą pokonania obrońcy miasta MetroMana, co umożliwia sprawowanie całkowitej kontroli nad MetroCity. Kiedy jednak stworzony zostaje nowy czarny charakter, który sieje chaos, największy zły umysł na świecie oraz jego sprzymierzeniec Minion muszą wkroczyć do akcji i wybawić miasto z pułapki.

4 Dalej jazda! 2024 1h 40m Komedia Mariusz Kuczewski Polska Komedia Marian Opania Małgorzata Rożniatowska Dalej jazda! " to pełna humoru i wzruszeń historia rodziny, za którą czasem trudno nadążyć, ale bardzo łatwo ją pokochać. Ich codzienność nabiera rozpędu, gdy seniorzy – Ela i Józiek – postanawiają wybrać się w sentymentalną podróż przez Polskę. Przygotowania do szalonej eskapady wspiera wnuczka Justyna, która niebawem urodzi ich prawnuka, oraz zgryźliwy sąsiad Antoni Kryska. Jednak troskliwy syn Andrzej ani myśli puścić rodziców w świat. Przebojowi staruszkowie kradną więc kultową nyskę z jego komisu i ruszają, by spełnić marzenia. Elżbieta i Józiek jadą na własnych zasadach: śmieją się, ryzykują i kochają, jakby mieli po 20 lat. To, co wydarzy się po drodze, zmieni nie tylko ich, ale zbliży całą rodzinę Gugulaków.

2 K-popowe łowczynie demonów KPop Demon Hunters 2025 1h 39m Animacja Fantasy Musical Chris Appelhans USA Animacja Fantasy Musical Arden Cho May Hong Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 4-10.08.2025

7 Krucjata 2022 - 45m Kryminał Łukasz Ostalski Polska Kryminał Tomasz Schuchardt Julian Świeżewski (Sezon 1) Komisarz Jan Góra (pseudomin Mandżaro) usiłuje rozwikłać zagadkę serii zabójstw i porwań ludzi z pierwszych stron gazet. Wkrótce okazuje się, że kolejne odsłony doskonale zaplanowanej akcji "terrorystów" coraz bardziej koncentrują się wokół samego Mandżaro, a "swoim" nie można już ufać.

6 Krew z krwi 2012 - 49m Kryminał Sensacyjny Xawery Żuławski Kasia Adamik Polska Kryminał Sensacyjny Agata Kulesza Bartłomiej Topa (Sezon 3) To kontynuacja historii, dobrze znanej widzom z dwóch wcześniejszych sezonów. Carmen po siedmiu latach spędzonych w więzieniu, wreszcie odzyskuje wolność, snując marzenia o spokojnym życiu u boku Jana. Po ciężkich przejściach czeka ją ciepłe przywitanie ze strony rodziny i przyjaciółki Sandry. Powrót pełen radosnych chwil daje nadzieję, że mafijne porachunki to tylko historia, z którą Carmen nie ma już nic wspólnego. Przeszłość jednak lubi wracać. Carmen kolejny raz zostaje wplątana w mroczny świat przestępczy, tym razem za sprawą ryzykownych działań jej syna Franka. Z kolei na rynku narkotykowym w Trójmieście urzęduje nie tylko największy wróg Carmen – Bronek, lecz pojawia się też nowy gracz, któremu Carmen musi stawić czoła bez żadnych skrupułów. Ponadto policja tropi ślad nowych narkotyków na rynku i do śledztwa dołącza prokurator Zygmunt Tarczyński z Warszawy, który ze szczególnym zainteresowaniem zwraca uwagę na działania Carmen i Franka.

2 Krucjata 2022 - 45m Kryminał Łukasz Ostalski Polska Kryminał Tomasz Schuchardt Julian Świeżewski (Sezon 2) Do nadkomisarza Luizjany dołączają młodzi policjanci: Bronek Jarmoży i Paula Karmańska. Jako funkcjonariusze wydziału zabójstw i terroru kryminalnego komendy stołecznej spróbują stawić czoła przestępcom zamieszanym w handel narkotykami i mafijną wojnę.

