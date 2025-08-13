Newsy Filmy Netflix: polski Top 10 tygodnia – nie tylko "Wednesday". Co jeszcze oglądamy?
Ostatnie siedem dni na platformie Netflix minęły pod znakiem wielkiego powrotu serialu "Wednesday". Popularność produkcji z Jenną Ortegą przeniosła się także do Polski. Drugi sezon trafił na szczyt zestawienia seriali, podobnie jak w 90 innych państwach świata. Analogicznie film "Miłość w Oksfordzie" może pochwalić się szczytem podium w 73 krajach, w tym nad Wisłą. Poniżej przedstawiamy wszystkie 20 tytułów, które w minionym tygodniu przyciągnęły przed ekrany użytkowników Netfliksa z Polski.

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 4-10.08.2025



10
plakat filmu Miss Kraken. Ruby Gillman

Miss Kraken. Ruby Gillman

Ruby Gillman, Teenage Kraken
2023
1h 30m

Animacja

Fantasy

Komedia

USA

Animacja

Fantasy

Komedia

Słodka i trochę zagubiona, 16-letnia Ruby Gillman desperacko stara się dopasować do istniejących zasad w liceum, ale przeważnie czuje się po prostu niewidzialna. Ale kiedy złamie zasadę nr 1 swojej nadopiekuńczej mamy, Ruby odkryje, że jest potomkinią wojowniczych Krakenów i jest przeznaczona do odziedziczenia tronu po swojej babci, Wojowniczej Królowej Siedmiu Mórz.

9
plakat filmu Doktor Dolittle

Doktor Dolittle

Dolittle
2020
1h 46m

Familijny

Fantasy

Komedia

Chiny

Japonia

USA

Wielka Brytania

Familijny

Fantasy

Komedia

Po stracie żony, siedem lat wcześniej, ekscentryczny doktor John Dolittle (Robert Downey Jr.), słynny naukowiec i lekarz weterynarii w wiktoriańskiej Anglii, wiedzie pustelniczy tryb życia, w otoczeniu menażerii swych egzotycznych zwierząt. Kiedy jednak młoda królowa zapada na śmiertelną chorobę, nieustraszony doktor wyrusza w pełną przygód podróż na mityczną wyspę, gdzie spodziewa się znaleźć lekarstwo dla królowej. Wykorzysta w tym swą odwagę i niepodrabialne poczucie humoru, odkryje wiele niezwykłych stworzeń i spotka się ponownie ze starymi wrogami. W wyprawie towarzyszyć mu będzie młoda, pewna siebie uczennica (Harry Collett) oraz wesoła ferajna przyjaciół-zwierząt, w tym lękliwa gorylica, entuzjastycznie nastawiona do świata kaczka (o, cóż, ptasim móżdżku), niezwykły duet składający się z cynicznego strusia i optymistycznego słonia oraz prawdziwa twardzielka – papuga, najbardziej zaufana przyjaciółka Dolittle’a.

8
plakat filmu Trener

Trener

Coach Carter
2005
2h 16m

Biograficzny

Dramat

Sportowy

Niemcy

USA

Biograficzny

Dramat

Sportowy

Film opowiada prawdziwą historię koszykarzy ze szkoły w Richmond. Przedstawione są tu ich problemy życia codziennego, które są skutkiem środowiska, w jakim żyją. Kiedy w 1999 roku dostają nowego trenera, Kena Cartera, zaczynają odnosić pierwsze sukcesy sportowe. Jednak trener kładzie szczególny nacisk na ich edukację, staje się ich mimowolnym wychowawcą i nauczycielem. Takie zachowanie napotyka na opór ze strony szkoły, mediów, rodziców oraz podopiecznych. Nikt nie wierzy w powodzenie jego metod wychowawczych, trener staje sam przeciwko wszystkim, gdyż nikogo nie interesuje los młodych sportowców. Carter wierząc jednak, że stać ich na coś lepszego w życiu, kontynuuje swoje metody by mogli skończyć szkołę i dostać się na studia.

7
plakat filmu Uczciwe życie

Uczciwe życie

Ett ärligt liv
2025
2h 2m

Thriller

Szwecja

Thriller

Simon ma nadzieję, że wraz z przyjazdem do Lund zacznie naprawdę żyć, ale studia prawnicze szybko go rozczarowują. Podczas ostrego protestu poznaje młodą anarchistkę imieniem Max i zupełnie traci dla niej głowę. Dziewczyna wprowadza go do oszałamiającego świata pełnego ekscesów, kłamstw i ogromnego ryzyka. Gdy Simon dostrzega, że mleko się rozlało, jest już za późno na ucieczkę. "Uczciwe życie" to thriller o zdradzie, klasowości i nęcącym uroku życia poza prawem.

6
plakat filmu Megamocny

Megamocny

Megamind
2010
1h 36m

Animacja

Familijny

Komedia

Sci-Fi

USA

Animacja

Familijny

Komedia

Sci-Fi

"Megamocny" ukazuje świat super bohaterów w nowy, przezabawny sposób. Marzenia super złoczyńcy MegaMocnego spełniają się z chwilą pokonania obrońcy miasta MetroMana, co umożliwia sprawowanie całkowitej kontroli nad MetroCity. Kiedy jednak stworzony zostaje nowy czarny charakter, który sieje chaos, największy zły umysł na świecie oraz jego sprzymierzeniec Minion muszą wkroczyć do akcji i wybawić miasto z pułapki.

5
plakat filmu Farciarz Gilmore 2

Farciarz Gilmore 2

Happy Gilmore 2
2025
1h 57m

Komedia

Sportowy

USA

Komedia

Sportowy

Farciarz Gilmore nie żegna się jeszcze z golfem. Znany z wybuchowości legendarny zawodnik wraca do gry, aby spełnić marzenie swojego dziecka.

4
plakat filmu Dalej jazda!

Dalej jazda!

2024
1h 40m

Komedia

Polska

Komedia

"Dalej jazda!" to pełna humoru i wzruszeń historia rodziny, za którą czasem trudno nadążyć, ale bardzo łatwo ją pokochać. Ich codzienność nabiera rozpędu, gdy seniorzy – Ela i Józiek – postanawiają wybrać się w sentymentalną podróż przez Polskę. Przygotowania do szalonej eskapady wspiera wnuczka Justyna, która niebawem urodzi ich prawnuka, oraz zgryźliwy sąsiad Antoni Kryska. Jednak troskliwy syn Andrzej ani myśli puścić rodziców w świat. Przebojowi staruszkowie kradną więc kultową nyskę z jego komisu i ruszają, by spełnić marzenia. Elżbieta i Józiek jadą na własnych zasadach: śmieją się, ryzykują i kochają, jakby mieli po 20 lat. To, co wydarzy się po drodze, zmieni nie tylko ich, ale zbliży całą rodzinę Gugulaków.

3
plakat filmu Tylko nie ty

Tylko nie ty

Anyone But You
2023
1h 43m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

Bea i Ben byli kiedyś na randce, ale w wyniku nieporozumienia zrazili się do siebie nawzajem. Tak się jednak składa, że ich siostry zaczynają się ze sobą umawiać. Oboje spotykają się niebawem na weselu w Australii. Jak się zachowają?

2
plakat filmu K-popowe łowczynie demonów

K-popowe łowczynie demonów

KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Animacja

Fantasy

Musical

USA

Animacja

Fantasy

Musical

Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

1
plakat filmu Miłość w Oksfordzie

Miłość w Oksfordzie

My Oxford Year
2025
1h 52m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

Ambitna Amerykanka, spełniająca swe marzenie o studiach na Oksfordzie, zakochuje się w uroczym Brytyjczyku, którego sekret może wstrząsnąć jej idealnie zaplanowanym życiem.



Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 4-10.08.2025



10
plakat filmu 7 misiów

7 misiów

Les 7 ours
2025 -
27m

Animacja

Dla dzieci

Przygodowy

Francja

Animacja

Dla dzieci

Przygodowy

(Sezon 1) Zapomnij o siedmiu krasnoludkach, bo nadchodzi 7 misiów! A więc Kopciuszku, Czerwony Kapturku i Królewno Śnieżko - miejcie się na baczności! Ta urocza paczka futrzaków przerabia znane i lubiane bajki na swoją własną modłę. Serial animowany "7 misiów" na podstawie popularnych komiksów autorstwa Emile'a Bravo został wyprodukowany przez wielokrotnie nagradzane studio animacji Folivari.

9
plakat filmu Kicia Kocia

Kicia Kocia

2019 -
6m

Animacja

Dla dzieci

Polska

Animacja

Dla dzieci

(Sezon 1) Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.

8
plakat filmu Kicia Kocia

Kicia Kocia

2019 -
6m

Animacja

Dla dzieci

Polska

Animacja

Dla dzieci

(Sezon 2) Dla wesołej, ciekawskiej Kici Koci każdy dzień to nowe możliwości dobrej zabawy i odkrywania świata z przyjaciółmi i kochającą rodziną.

7
plakat filmu Krucjata

Krucjata

2022 -
45m

Kryminał

Polska

Kryminał

(Sezon 1) Komisarz Jan Góra (pseudomin Mandżaro) usiłuje rozwikłać zagadkę serii zabójstw i porwań ludzi z pierwszych stron gazet. Wkrótce okazuje się, że kolejne odsłony doskonale zaplanowanej akcji "terrorystów" coraz bardziej koncentrują się wokół samego Mandżaro, a "swoim" nie można już ufać.

6
plakat filmu Krew z krwi

Krew z krwi

2012 -
49m

Kryminał

Sensacyjny

Polska

Kryminał

Sensacyjny

(Sezon 3) To kontynuacja historii, dobrze znanej widzom z dwóch wcześniejszych sezonów. Carmen po siedmiu latach spędzonych w więzieniu, wreszcie odzyskuje wolność, snując marzenia o spokojnym życiu u boku Jana. Po ciężkich przejściach czeka ją ciepłe przywitanie ze strony rodziny i przyjaciółki Sandry. Powrót pełen radosnych chwil daje nadzieję, że mafijne porachunki to tylko historia, z którą Carmen nie ma już nic wspólnego. Przeszłość jednak lubi wracać. Carmen kolejny raz zostaje wplątana w mroczny świat przestępczy, tym razem za sprawą ryzykownych działań jej syna Franka. Z kolei na rynku narkotykowym w Trójmieście urzęduje nie tylko największy wróg Carmen – Bronek, lecz pojawia się też nowy gracz, któremu Carmen musi stawić czoła bez żadnych skrupułów. Ponadto policja tropi ślad nowych narkotyków na rynku i do śledztwa dołącza prokurator Zygmunt Tarczyński z Warszawy, który ze szczególnym zainteresowaniem zwraca uwagę na działania Carmen i Franka.

5
plakat filmu Wednesday

Wednesday

2022 -
54m

Fantasy

Czarna komedia

USA

Fantasy

Czarna komedia

(Sezon 1) Przepełniona zjawiskami paranormalnymi opowieść detektywistyczna osadzona w czasie, gdy Wednesday Addams pobiera nauki w Akademii Nevermore. Nasza bohaterka próbuje zapanować nad swoimi nowo odkrytymi mocami psychicznymi, powstrzymać mordercze siły terroryzujące okolicę oraz rozwiązać nadnaturalną zagadkę, której częścią przed 25 laty stali się jej rodzice. Zobaczymy też, jak Wednesday odnajdzie się w gąszczu relacji z innymi uczniami Akademii Nevermore.

4
plakat filmu Dzikość

Dzikość

Untamed
2025
48m

Dramat

Kryminał

Thriller

USA

Dramat

Kryminał

Thriller

(Sezon 1) Thriller kryminalny o losach Kyle'a Turnera (w tej roli Eric Bana), agenta Służby Parków Narodowych, który stara się egzekwować prawo wśród bezkresu przyrody. Śledztwo w sprawie brutalnej śmierci sprawia, że musi stawić czoła mrocznym sekretom parku i swojej przeszłości.

3
plakat filmu Zatajone grzechy

Zatajone grzechy

Pecados inconfesables
2025 -
37m

Dramat

Thriller

Meksyk

USA

Dramat

Thriller

(Sezon 1) Kobieta w toksycznym związku znajduje ukojenie i zemstę - nawiązując romans z młodszym mężczyzną. Lecz z czasem sytuacja zmienia się w niebezpieczną grę o przetrwanie.

2
plakat filmu Krucjata

Krucjata

2022 -
45m

Kryminał

Polska

Kryminał

(Sezon 2) Do nadkomisarza Luizjany dołączają młodzi policjanci: Bronek Jarmoży i Paula Karmańska. Jako funkcjonariusze wydziału zabójstw i terroru kryminalnego komendy stołecznej spróbują stawić czoła przestępcom zamieszanym w handel narkotykami i mafijną wojnę.

1
plakat filmu Wednesday

Wednesday

2022 -
54m

Fantasy

Czarna komedia

USA

Fantasy

Czarna komedia

(Sezon 2) Wednesday Addams (Jenna Ortega) powraca, aby znowu przemierzać gotyckie korytarze Akademii Nevermore, gdzie czekają na nią nowi wrogowie i nowe problemy. W tym sezonie Wednesday ma na głowie rodzinę, przyjaciół i dawnych przeciwników, co oznacza kolejny rok zachwycająco mrocznego i szalonego chaosu. Wednesday, uzbrojona w swój charakterystyczny, ostry jak brzytwa dowcip i beznamiętny urok, zostaje również wciągnięta w nową mrożącą krew w żyłach nadprzyrodzoną tajemnicę.


Zwiastun serialu "Wednesday"


