Netflix: Top 10 tygodnia – widzowie czekali na "Wednesday". I to widać

Ten tydzień upłynął pod znakiem nowej premiery Netfliksa, która zmiażdżyła konkurencję. Widzowie z całego świata czekali na kontynuację hitowego serialu "Wednesday". Produkcja zebrała aż 50 milionów wyświetleń, a w 91 krajach świata trafiła na szczyt listy seriali. Wśród filmów kolejne triumfy święci "Miłość w Oksfordzie". Romans z Sofią Carson okazał się nowym najczęściej wybieranym pełnometrażowym tytułem. Jakie pozostałe propozycje podbiły serca widzów z całego świata i trafiły do zestawienia najchętniej oglądanych produkcji w ofercie platformy Netflix? Przekonajcie się poniżej.
Tom Harris (Gerard Butler) jest agentem CIA pracującym na Bliskim Wschodzie. Jego ściśle tajną misję komplikuje wyciek danych wywiadowczych. Zdemaskowany i uwięziony w samym sercu wrogiego terytorium, musi przedostać się z pustyni do punktu ewakuacyjnego w Kandaharze. Wraz z lokalnym tłumaczem, Harris stawi czoło karkołomnemu zadaniu - znaleźć drogę ucieczki, unikając jednocześnie wrogich sił specjalnych, które na nich polują.
Film opowiada prawdziwą historię koszykarzy ze szkoły w Richmond. Przedstawione są tu ich problemy życia codziennego, które są skutkiem środowiska, w jakim żyją. Kiedy w 1999 roku dostają nowego trenera, Kena Cartera, zaczynają odnosić pierwsze sukcesy sportowe. Jednak trener kładzie szczególny nacisk na ich edukację, staje się ich mimowolnym wychowawcą i nauczycielem. Takie zachowanie napotyka na opór ze strony szkoły, mediów, rodziców oraz podopiecznych. Nikt nie wierzy w powodzenie jego metod wychowawczych, trener staje sam przeciwko wszystkim, gdyż nikogo nie interesuje los młodych sportowców. Carter wierząc jednak, że stać ich na coś lepszego w życiu, kontynuuje swoje metody by mogli skończyć szkołę i dostać się na studia.
Sean Anderson (Josh Hutcherson) odbiera zakodowany sygnał SOS z wyspy, której nie ma na mapie. Znajduje się tam jego zaginiony dziadek (Michael Caine), którego Sean postanawia odnaleźć. Pomaga mu ojczym (Dwayne Johnson) oraz pilot helikoptera Gabato (Luis Guzman) i jego córka Kailani (Vanessa Hudgens). Razem wyruszają w niebezpieczną podróż, aby odnaleźć tajemniczą wyspę.
Tym razem Paka Draka wybierze się na ekskluzywne wakacje. Będą podróżować luksusowym potwornym statkiem. W końcu od codziennej pracy w Hotelu Transylwania trzeba kiedyś odpocząć. Czas na spokojne żeglowanie i korzystanie ze wszystkich dobrodziejstw statku - od upiornych zawodów w siatkówkę przez egzotyczne wycieczki aż po relaksujące opalanie pod światłem księżyca. Ale wakacje ze snów szybko stają się wakacjami z koszmarów, kiedy Mavis spostrzega, że Drac zakochał się w tajemniczej pani kapitan statku. Ericka ukrywa niebezpieczny sekret, który zagraża gatunkowi potworów.
Mason Pettis (John Cena), były agent sił specjalnych podejmuje się niebezpiecznego, ale dobrze płatnego zlecenia. Musi zapewnić prywatną ochronę dziennikarce podczas jej wyjazdu na wywiad z ekscentrycznym dyktatorem. Pech chce, że w trakcie rozmowy wybucha wojskowy zamach stanu, a cała trójka ląduje w dżungli zdana sama na siebie. Ich jedyną misją jest przeżyć i nie pozabijać się nawzajem.
Lucjusz (Paul Mescal) jako dziecko był świadkiem śmierci Maximusa z rąk swojego wuja Commodusa. Teraz decyduje się walczyć w Koloseum jako gladiator, aby przeciwstawić się dwóm cesarzom, rządzących Rzymem żelazną pięścią. Z wściekłością w sercu i z nadzieją na lepszą przyszłość Cesarstwa Lucjusz musi spojrzeć w przeszłość, aby znaleźć siłę i honor, by zwrócić chwałę Rzymu jego ludowi.
"Megamocny" ukazuje świat super bohaterów w nowy, przezabawny sposób. Marzenia super złoczyńcy MegaMocnego spełniają się z chwilą pokonania obrońcy miasta MetroMana, co umożliwia sprawowanie całkowitej kontroli nad MetroCity. Kiedy jednak stworzony zostaje nowy czarny charakter, który sieje chaos, największy zły umysł na świecie oraz jego sprzymierzeniec Minion muszą wkroczyć do akcji i wybawić miasto z pułapki.
Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.
(Sezon 1) Aby uratować córkę, ochroniarka konwojów z gotówką zgadza się zostać "kretem" podczas napadu. Gdy jednak zostaje zdradzona, udowadnia, że jest groźniejsza niż wszyscy jej nowi wrogowie razem wzięci.
(Sezon 2) Momo, licealistka z rodziny medium, i Okarun, fanatyk okultyzmu – poznają się, kiedy Momo ratuje Okaruna przed szkolnymi gnębicielami. Jednak dochodzi między nimi do kłótni - Momo wierzy w duchy, ale zaprzecza istnieniu kosmitów, a Okarun wierzy w kosmitów, ale zaprzecza istnieniu duchów. Chcąc potwierdzić swoje zdanie, Momo udaje się do opuszczonego szpitala słynącego z obserwacji UFO, a Okarun do tunelu, o którym krążą pogłoski, że jest nawiedzony. W każdym miejscu napotkają przytłaczającą paranormalną aktywność, która wykracza poza ich rozumienie. Momo przebudza swoją ukrytą moc, a Okaruna nawiedza klątwa, przez którą rzuca wyzwanie nadprzyrodzonym siłom! Tam też rozpoczyna się ich nieuniknione uczucie!
(Sezon 1) Życie Leanne (Leanne Morgan) wywraca się do góry nogami, gdy jej mąż po 33 latach niespodziewanie odchodzi do innej kobiety. Jednak wspierana przez rodzinę, w tym niezawodną siostrę Carol (Kristen Johnston), Leanne dzielnie próbuje zapanować nad chaosem oraz uczy się odnajdywać siłę, śmiech i nadzieję w najmniej spodziewanych miejscach. Ten pełen ciepła serial komediowy udowadnia, że nigdy nie jest za późno, aby zacząć życie na nowo.
(Sezon 1) Thriller kryminalny o losach Kyle'a Turnera (w tej roli Eric Bana), agenta Służby Parków Narodowych, który stara się egzekwować prawo wśród bezkresu przyrody. Śledztwo w sprawie brutalnej śmierci sprawia, że musi stawić czoła mrocznym sekretom parku i swojej przeszłości.
(Sezon 1) Przepełniona zjawiskami paranormalnymi opowieść detektywistyczna osadzona w czasie, gdy Wednesday Addams pobiera nauki w Akademii Nevermore. Nasza bohaterka próbuje zapanować nad swoimi nowo odkrytymi mocami psychicznymi, powstrzymać mordercze siły terroryzujące okolicę oraz rozwiązać nadnaturalną zagadkę, której częścią przed 25 laty stali się jej rodzice. Zobaczymy też, jak Wednesday odnajdzie się w gąszczu relacji z innymi uczniami Akademii Nevermore.
(Sezon 2) Wednesday Addams (Jenna Ortega) powraca, aby znowu przemierzać gotyckie korytarze Akademii Nevermore, gdzie czekają na nią nowi wrogowie i nowe problemy. W tym sezonie Wednesday ma na głowie rodzinę, przyjaciół i dawnych przeciwników, co oznacza kolejny rok zachwycająco mrocznego i szalonego chaosu. Wednesday, uzbrojona w swój charakterystyczny, ostry jak brzytwa dowcip i beznamiętny urok, zostaje również wciągnięta w nową mrożącą krew w żyłach nadprzyrodzoną tajemnicę.