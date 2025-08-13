Netflix: Top 10 tygodnia – widzowie czekali na "Wednesday". I to widać

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 4-10.08.2025

9 Trener Coach Carter 2005 2h 16m Biograficzny Dramat Sportowy Thomas Carter Niemcy USA Biograficzny Dramat Sportowy Samuel L. Jackson Rob Brown Film opowiada prawdziwą historię koszykarzy ze szkoły w Richmond. Przedstawione są tu ich problemy życia codziennego, które są skutkiem środowiska, w jakim żyją. Kiedy w 1999 roku dostają nowego trenera, Kena Cartera, zaczynają odnosić pierwsze sukcesy sportowe. Jednak trener kładzie szczególny nacisk na ich edukację, staje się ich mimowolnym wychowawcą i nauczycielem. Takie zachowanie napotyka na opór ze strony szkoły, mediów, rodziców oraz podopiecznych. Nikt nie wierzy w powodzenie jego metod wychowawczych, trener staje sam przeciwko wszystkim, gdyż nikogo nie interesuje los młodych sportowców. Carter wierząc jednak, że stać ich na coś lepszego w życiu, kontynuuje swoje metody by mogli skończyć szkołę i dostać się na studia.

7 Hotel Transylwania 3 Hotel Transylvania 3: Summer Vacation 2018 1h 37m Animacja Familijny Komedia Genndy Tartakovsky USA Animacja Familijny Komedia Adam Sandler Andy Samberg Tym razem Paka Draka wybierze się na ekskluzywne wakacje. Będą podróżować luksusowym potwornym statkiem. W końcu od codziennej pracy w Hotelu Transylwania trzeba kiedyś odpocząć. Czas na spokojne żeglowanie i korzystanie ze wszystkich dobrodziejstw statku - od upiornych zawodów w siatkówkę przez egzotyczne wycieczki aż po relaksujące opalanie pod światłem księżyca. Ale wakacje ze snów szybko stają się wakacjami z koszmarów, kiedy Mavis spostrzega, że Drac zakochał się w tajemniczej pani kapitan statku. Ericka ukrywa niebezpieczny sekret, który zagraża gatunkowi potworów.

6 Freelance 2023 1h 49m Komedia Akcja Pierre Morel USA Komedia Akcja John Cena Alison Brie Mason Pettis ( John Cena ), były agent sił specjalnych podejmuje się niebezpiecznego, ale dobrze płatnego zlecenia. Musi zapewnić prywatną ochronę dziennikarce podczas jej wyjazdu na wywiad z ekscentrycznym dyktatorem. Pech chce, że w trakcie rozmowy wybucha wojskowy zamach stanu, a cała trójka ląduje w dżungli zdana sama na siebie. Ich jedyną misją jest przeżyć i nie pozabijać się nawzajem.

4 Megamocny Megamind 2010 1h 36m Animacja Familijny Komedia Sci-Fi Tom McGrath USA Animacja Familijny Komedia Sci-Fi Will Ferrell Brad Pitt Megamocny " ukazuje świat super bohaterów w nowy, przezabawny sposób. Marzenia super złoczyńcy MegaMocnego spełniają się z chwilą pokonania obrońcy miasta MetroMana, co umożliwia sprawowanie całkowitej kontroli nad MetroCity. Kiedy jednak stworzony zostaje nowy czarny charakter, który sieje chaos, największy zły umysł na świecie oraz jego sprzymierzeniec Minion muszą wkroczyć do akcji i wybawić miasto z pułapki.

2 K-popowe łowczynie demonów KPop Demon Hunters 2025 1h 39m Animacja Fantasy Musical Chris Appelhans USA Animacja Fantasy Musical Arden Cho May Hong Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 4-10.08.2025

9 Dan Da Dan Dandadan 2024 - 24m Akcja Sci-Fi Anime Fūga Yamashiro Japonia Akcja Sci-Fi Anime Natsuki Hanae Shion Wakayama (Sezon 2) Momo, licealistka z rodziny medium, i Okarun, fanatyk okultyzmu – poznają się, kiedy Momo ratuje Okaruna przed szkolnymi gnębicielami. Jednak dochodzi między nimi do kłótni - Momo wierzy w duchy, ale zaprzecza istnieniu kosmitów, a Okarun wierzy w kosmitów, ale zaprzecza istnieniu duchów. Chcąc potwierdzić swoje zdanie, Momo udaje się do opuszczonego szpitala słynącego z obserwacji UFO, a Okarun do tunelu, o którym krążą pogłoski, że jest nawiedzony. W każdym miejscu napotkają przytłaczającą paranormalną aktywność, która wykracza poza ich rozumienie. Momo przebudza swoją ukrytą moc, a Okaruna nawiedza klątwa, przez którą rzuca wyzwanie nadprzyrodzonym siłom! Tam też rozpoczyna się ich nieuniknione uczucie!

8 Doskonale dopasowani Perfect Match 2023 58m Reality-show Randkowy USA Reality-show Randkowy Nick Lachey (Sezon 3) W tym strategicznym i pełnym pokus konkursie randkowym pary, które udowodniły, że są doskonale dopasowane, decydują o losach pozostałych uczestników programu.

7 Leanne 2025 - 20m Komedia USA Komedia Leanne Morgan Kristen Johnston (Sezon 1) Życie Leanne ( Leanne Morgan ) wywraca się do góry nogami, gdy jej mąż po 33 latach niespodziewanie odchodzi do innej kobiety. Jednak wspierana przez rodzinę, w tym niezawodną siostrę Carol ( Kristen Johnston ), Leanne dzielnie próbuje zapanować nad chaosem oraz uczy się odnajdywać siłę, śmiech i nadzieję w najmniej spodziewanych miejscach. Ten pełen ciepła serial komediowy udowadnia, że nigdy nie jest za późno, aby zacząć życie na nowo.

5 The Hunting Wives 2025 - 49m Thriller USA Thriller (Sezon 1) Sophie zamieszkuje w Teksasie i ulega urokowi towarzyskiej Margo. Jej życie wkrótce staje się pełne obsesji, uwodzenia oraz morderstwa.

