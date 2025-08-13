Newsy Filmy Netflix: Top 10 tygodnia – widzowie czekali na "Wednesday". I to widać
Ten tydzień upłynął pod znakiem nowej premiery Netfliksa, która zmiażdżyła konkurencję. Widzowie z całego świata czekali na kontynuację hitowego serialu "Wednesday". Produkcja zebrała aż 50 milionów wyświetleń, a w 91 krajach świata trafiła na szczyt listy seriali. Wśród filmów kolejne triumfy święci "Miłość w Oksfordzie". Romans z Sofią Carson okazał się nowym najczęściej wybieranym pełnometrażowym tytułem. Jakie pozostałe propozycje podbiły serca widzów z całego świata i trafiły do zestawienia najchętniej oglądanych produkcji w ofercie platformy Netflix? Przekonajcie się poniżej.

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 4-10.08.2025



10
plakat filmu Kandahar

Kandahar

2023
2h

Thriller

Akcja

USA

Thriller

Akcja

Tom Harris (Gerard Butler) jest agentem CIA pracującym na Bliskim Wschodzie. Jego ściśle tajną misję komplikuje wyciek danych wywiadowczych. Zdemaskowany i uwięziony w samym sercu wrogiego terytorium, musi przedostać się z pustyni do punktu ewakuacyjnego w Kandaharze. Wraz z lokalnym tłumaczem, Harris stawi czoło karkołomnemu zadaniu - znaleźć drogę ucieczki, unikając jednocześnie wrogich sił specjalnych, które na nich polują.

9
plakat filmu Trener

Trener

Coach Carter
2005
2h 16m

Biograficzny

Dramat

Sportowy

Niemcy

USA

Biograficzny

Dramat

Sportowy

Film opowiada prawdziwą historię koszykarzy ze szkoły w Richmond. Przedstawione są tu ich problemy życia codziennego, które są skutkiem środowiska, w jakim żyją. Kiedy w 1999 roku dostają nowego trenera, Kena Cartera, zaczynają odnosić pierwsze sukcesy sportowe. Jednak trener kładzie szczególny nacisk na ich edukację, staje się ich mimowolnym wychowawcą i nauczycielem. Takie zachowanie napotyka na opór ze strony szkoły, mediów, rodziców oraz podopiecznych. Nikt nie wierzy w powodzenie jego metod wychowawczych, trener staje sam przeciwko wszystkim, gdyż nikogo nie interesuje los młodych sportowców. Carter wierząc jednak, że stać ich na coś lepszego w życiu, kontynuuje swoje metody by mogli skończyć szkołę i dostać się na studia.

8
plakat filmu Podróż na Tajemniczą Wyspę

Podróż na Tajemniczą Wyspę

Journey 2: The Mysterious Island
2012
1h 34m

Familijny

Przygodowy

Sci-Fi

Komedia

USA

Familijny

Przygodowy

Sci-Fi

Komedia

Sean Anderson (Josh Hutcherson) odbiera zakodowany sygnał SOS z wyspy, której nie ma na mapie. Znajduje się tam jego zaginiony dziadek (Michael Caine), którego Sean postanawia odnaleźć. Pomaga mu ojczym (Dwayne Johnson) oraz pilot helikoptera Gabato (Luis Guzman) i jego córka Kailani (Vanessa Hudgens). Razem wyruszają w niebezpieczną podróż, aby odnaleźć tajemniczą wyspę.

7
plakat filmu Hotel Transylwania 3

Hotel Transylwania 3

Hotel Transylvania 3: Summer Vacation
2018
1h 37m

Animacja

Familijny

Komedia

USA

Animacja

Familijny

Komedia

Tym razem Paka Draka wybierze się na ekskluzywne wakacje. Będą podróżować luksusowym potwornym statkiem. W końcu od codziennej pracy w Hotelu Transylwania trzeba kiedyś odpocząć. Czas na spokojne żeglowanie i korzystanie ze wszystkich dobrodziejstw statku - od upiornych zawodów w siatkówkę przez egzotyczne wycieczki aż po relaksujące opalanie pod światłem księżyca. Ale wakacje ze snów szybko stają się wakacjami z koszmarów, kiedy Mavis spostrzega, że Drac zakochał się w tajemniczej pani kapitan statku. Ericka ukrywa niebezpieczny sekret, który zagraża gatunkowi potworów.

6
plakat filmu Freelance

Freelance

2023
1h 49m

Komedia

Akcja

USA

Komedia

Akcja

Mason Pettis (John Cena), były agent sił specjalnych podejmuje się niebezpiecznego, ale dobrze płatnego zlecenia. Musi zapewnić prywatną ochronę dziennikarce podczas jej wyjazdu na wywiad z ekscentrycznym dyktatorem. Pech chce, że w trakcie rozmowy wybucha wojskowy zamach stanu, a cała trójka ląduje w dżungli zdana sama na siebie. Ich jedyną misją jest przeżyć i nie pozabijać się nawzajem.

5
plakat filmu Gladiator II

Gladiator II

2024
2h 28m

Dramat historyczny

Kanada

USA

Wielka Brytania

Maroko

Dramat historyczny

Lucjusz (Paul Mescal) jako dziecko był świadkiem śmierci Maximusa z rąk swojego wuja Commodusa. Teraz decyduje się walczyć w Koloseum jako gladiator, aby przeciwstawić się dwóm cesarzom, rządzących Rzymem żelazną pięścią. Z wściekłością w sercu i z nadzieją na lepszą przyszłość Cesarstwa Lucjusz musi spojrzeć w przeszłość, aby znaleźć siłę i honor, by zwrócić chwałę Rzymu jego ludowi.

4
plakat filmu Megamocny

Megamocny

Megamind
2010
1h 36m

Animacja

Familijny

Komedia

Sci-Fi

USA

Animacja

Familijny

Komedia

Sci-Fi

"Megamocny" ukazuje świat super bohaterów w nowy, przezabawny sposób. Marzenia super złoczyńcy MegaMocnego spełniają się z chwilą pokonania obrońcy miasta MetroMana, co umożliwia sprawowanie całkowitej kontroli nad MetroCity. Kiedy jednak stworzony zostaje nowy czarny charakter, który sieje chaos, największy zły umysł na świecie oraz jego sprzymierzeniec Minion muszą wkroczyć do akcji i wybawić miasto z pułapki.

3
plakat filmu Farciarz Gilmore 2

Farciarz Gilmore 2

Happy Gilmore 2
2025
1h 57m

Komedia

Sportowy

USA

Komedia

Sportowy

Farciarz Gilmore nie żegna się jeszcze z golfem. Znany z wybuchowości legendarny zawodnik wraca do gry, aby spełnić marzenie swojego dziecka.

2
plakat filmu K-popowe łowczynie demonów

K-popowe łowczynie demonów

KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Animacja

Fantasy

Musical

USA

Animacja

Fantasy

Musical

Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

1
plakat filmu Miłość w Oksfordzie

Miłość w Oksfordzie

My Oxford Year
2025
1h 52m

Komedia rom.

USA

Komedia rom.

Ambitna Amerykanka, spełniająca swe marzenie o studiach na Oksfordzie, zakochuje się w uroczym Brytyjczyku, którego sekret może wstrząsnąć jej idealnie zaplanowanym życiem.



Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 4-10.08.2025



10
plakat filmu Wybór matki

Wybór matki

Marked
2025 -
46m

Kryminał

Thriller

RPA

Kryminał

Thriller

(Sezon 1) Aby uratować córkę, ochroniarka konwojów z gotówką zgadza się zostać "kretem" podczas napadu. Gdy jednak zostaje zdradzona, udowadnia, że jest groźniejsza niż wszyscy jej nowi wrogowie razem wzięci.

9
plakat filmu Dan Da Dan

Dan Da Dan

Dandadan
2024 -
24m

Akcja

Sci-Fi

Anime

Japonia

Akcja

Sci-Fi

Anime

(Sezon 2) Momo, licealistka z rodziny medium, i Okarun, fanatyk okultyzmu – poznają się, kiedy Momo ratuje Okaruna przed szkolnymi gnębicielami. Jednak dochodzi między nimi do kłótni - Momo wierzy w duchy, ale zaprzecza istnieniu kosmitów, a Okarun wierzy w kosmitów, ale zaprzecza istnieniu duchów. Chcąc potwierdzić swoje zdanie, Momo udaje się do opuszczonego szpitala słynącego z obserwacji UFO, a Okarun do tunelu, o którym krążą pogłoski, że jest nawiedzony. W każdym miejscu napotkają przytłaczającą paranormalną aktywność, która wykracza poza ich rozumienie. Momo przebudza swoją ukrytą moc, a Okaruna nawiedza klątwa, przez którą rzuca wyzwanie nadprzyrodzonym siłom! Tam też rozpoczyna się ich nieuniknione uczucie!

8
plakat filmu Doskonale dopasowani

Doskonale dopasowani

Perfect Match
2023
58m

Reality-show

Randkowy

USA

Reality-show

Randkowy

(Sezon 3) W tym strategicznym i pełnym pokus konkursie randkowym pary, które udowodniły, że są doskonale dopasowane, decydują o losach pozostałych uczestników programu.

7
plakat filmu Leanne

Leanne

2025 -
20m

Komedia

USA

Komedia

(Sezon 1) Życie Leanne (Leanne Morgan) wywraca się do góry nogami, gdy jej mąż po 33 latach niespodziewanie odchodzi do innej kobiety. Jednak wspierana przez rodzinę, w tym niezawodną siostrę Carol (Kristen Johnston), Leanne dzielnie próbuje zapanować nad chaosem oraz uczy się odnajdywać siłę, śmiech i nadzieję w najmniej spodziewanych miejscach. Ten pełen ciepła serial komediowy udowadnia, że nigdy nie jest za późno, aby zacząć życie na nowo.

6
plakat filmu W świecie paragrafów

W świecie paragrafów

Eseukwaieo: Byeonhosareul kkumkkuneun byeonhosadeul
2025

Dramat sądowy

Korea Południowa

Dramat sądowy

(Sezon 1) Młoda prawniczka z silnym kompasem moralnym dołącza do cenionej kancelarii, gdzie pod swoje skrzydła bierze ją zimny i wymagający mentor.

5
plakat filmu The Hunting Wives

The Hunting Wives

2025 -
49m

Thriller

USA

Thriller

(Sezon 1) Sophie zamieszkuje w Teksasie i ulega urokowi towarzyskiej Margo. Jej życie wkrótce staje się pełne obsesji, uwodzenia oraz morderstwa.

4
plakat filmu Zatajone grzechy

Zatajone grzechy

Pecados inconfesables
2025 -
37m

Dramat

Thriller

Meksyk

USA

Dramat

Thriller

(Sezon 1) Kobieta w toksycznym związku znajduje ukojenie i zemstę - nawiązując romans z młodszym mężczyzną. Lecz z czasem sytuacja zmienia się w niebezpieczną grę o przetrwanie.

3
plakat filmu Dzikość

Dzikość

Untamed
2025
48m

Dramat

Kryminał

Thriller

USA

Dramat

Kryminał

Thriller

(Sezon 1) Thriller kryminalny o losach Kyle'a Turnera (w tej roli Eric Bana), agenta Służby Parków Narodowych, który stara się egzekwować prawo wśród bezkresu przyrody. Śledztwo w sprawie brutalnej śmierci sprawia, że musi stawić czoła mrocznym sekretom parku i swojej przeszłości.

2
plakat filmu Wednesday

Wednesday

2022 -
54m

Fantasy

Czarna komedia

USA

Fantasy

Czarna komedia

(Sezon 1) Przepełniona zjawiskami paranormalnymi opowieść detektywistyczna osadzona w czasie, gdy Wednesday Addams pobiera nauki w Akademii Nevermore. Nasza bohaterka próbuje zapanować nad swoimi nowo odkrytymi mocami psychicznymi, powstrzymać mordercze siły terroryzujące okolicę oraz rozwiązać nadnaturalną zagadkę, której częścią przed 25 laty stali się jej rodzice. Zobaczymy też, jak Wednesday odnajdzie się w gąszczu relacji z innymi uczniami Akademii Nevermore.

1
plakat filmu Wednesday

Wednesday

2022 -
54m

Fantasy

Czarna komedia

USA

Fantasy

Czarna komedia

(Sezon 2) Wednesday Addams (Jenna Ortega) powraca, aby znowu przemierzać gotyckie korytarze Akademii Nevermore, gdzie czekają na nią nowi wrogowie i nowe problemy. W tym sezonie Wednesday ma na głowie rodzinę, przyjaciół i dawnych przeciwników, co oznacza kolejny rok zachwycająco mrocznego i szalonego chaosu. Wednesday, uzbrojona w swój charakterystyczny, ostry jak brzytwa dowcip i beznamiętny urok, zostaje również wciągnięta w nową mrożącą krew w żyłach nadprzyrodzoną tajemnicę.

