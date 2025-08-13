FOTO: Paul Mescal jako Szekspir w filmie laureatki Oscara

Po roli w "Gladiatorze II" Paul Mescal pojawi się w kolejne produkcji historycznej. Tym razem aktor zagra prawdziwą postać – najsłynniejszego dramatopisarza świata, Williama Szekspira. Do sieci trafiło pierwsze oficjalne zdjęcie z filmu o tytule "Hamnet".
Co wiemy o filmie "Hamnet"?
"Hamnet
" jest ekranizacją bestsellerowej powieści New York Timesa autorstwa Maggie O'Farrell
. Osadzona w elżbietańskiej Anglii historia przygląda się losom Williama Szekspira i jego żony Agnes. To kobieta, a konkretnie jej trauma po śmierci syna (tytułowego Hamneta), jest podstawą opowieści O'Farrell
. Autorka pierwowzoru pracowała też przy scenariuszu filmu.
11-letni Hamnet ginie z powodu szalejącej na ulicach Londynu zarazy, a ból po stracie dziecka kontrastowany jest tu z coraz większymi sukcesami, które w teatrze odnosi ojciec rodziny. Powieść O'Farrell
przedstawia emocjonalne, rodzinne i artystyczne konsekwencje tej straty, a sam film opisywany jest jako "głęboko ludzka i chwytająca za serce historia".
Oprócz Mescala
i Buckley
na ekranie pojawią się: Emily Watson
("Legenda Ochi
"), Joe Alwyn
("The Brutalist
"), Jacobi Jupe
("Piotruś Pan i Wendy
"), Jack Shalloo
("Blitz
") i David Wilmot
("Small Town, Big Story
").
Reżyserką filmu została Chloe Zhao
, znana chociażby z Oscarowego "Nomadland
". Produkcją filmu zajął się Sam Mendes
("1917
"), a za zdjęcia do "Hamneta
" odpowiada Łukasz Żal
("Zimna wojna
", "Strefa interesów
").
Premiera filmu planowana jest na wrzesień. Wówczas zostanie on pokazany na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto
.
Szekspir na ekranach
Prace Szekspira
inspirują filmowców od samych początków kina. Autor jest wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako pisarz, którego dzieła były najczęściej adaptowane na mały i wielki ekran. Takich produkcji jest co najmniej kilkaset – a co roku powstają nowe. Do najbardziej znanych należą: "Romeo i Julia
", "Hamlet
", "Makbet
" czy "Tytus Andronikus
".
Zwiastun filmu "Makbet" (2015)