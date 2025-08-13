Newsy Filmy Multimedia FOTO: Paul Mescal jako Szekspir w filmie laureatki Oscara
ScreenRant / autor: /
źródło: Getty Images
autor: Anadolu
Po roli w "Gladiatorze II" Paul Mescal pojawi się w kolejne produkcji historycznej. Tym razem aktor zagra prawdziwą postać – najsłynniejszego dramatopisarza świata, Williama Szekspira. Do sieci trafiło pierwsze oficjalne zdjęcie z filmu o tytule "Hamnet". 

Co wiemy o filmie "Hamnet"?



"Hamnet" jest ekranizacją bestsellerowej powieści New York Timesa autorstwa Maggie O'Farrell. Osadzona w elżbietańskiej Anglii historia przygląda się losom Williama Szekspira i jego żony Agnes. To kobieta, a konkretnie jej trauma po śmierci syna (tytułowego Hamneta), jest podstawą opowieści O'Farrell. Autorka pierwowzoru pracowała też przy scenariuszu filmu.

11-letni Hamnet ginie z powodu szalejącej na ulicach Londynu zarazy, a ból po stracie dziecka kontrastowany jest tu z coraz większymi sukcesami, które w teatrze odnosi ojciec rodziny. Powieść O'Farrell przedstawia emocjonalne, rodzinne i artystyczne konsekwencje tej straty, a sam film opisywany jest jako "głęboko ludzka i chwytająca za serce historia".


Oprócz Mescala i Buckley na ekranie pojawią się: Emily Watson ("Legenda Ochi"), Joe Alwyn ("The Brutalist"), Jacobi Jupe ("Piotruś Pan i Wendy"), Jack Shalloo ("Blitz") i David Wilmot ("Small Town, Big Story").

Reżyserką filmu została Chloe Zhao, znana chociażby z Oscarowego "Nomadland". Produkcją filmu zajął się Sam Mendes ("1917"), a za zdjęcia do "Hamneta" odpowiada Łukasz Żal ("Zimna wojna", "Strefa interesów"). 

Premiera filmu planowana jest na wrzesień. Wówczas zostanie on pokazany na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto.

Szekspir na ekranach



Prace Szekspira inspirują filmowców od samych początków kina. Autor jest wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako pisarz, którego dzieła były najczęściej adaptowane na mały i wielki ekran. Takich produkcji jest co najmniej kilkaset – a co roku powstają nowe. Do najbardziej znanych należą: "Romeo i Julia", "Hamlet", "Makbet" czy "Tytus Andronikus".

Zwiastun filmu "Makbet" (2015)


Hamnet  (2025)

 Hamnet

