"Zabójcza broń" bez Riggsa i Murtaugha? Wayans chce odejść

Wygląda na to, że w serialowejzabraknie nie tylko Martina Riggsa, ale i Rogera Murtaugha. Grający tego drugiego Damon Wayans zdradził, że zamierza odejść z serialu.Na początku roku producenci zwolnili grającego Riggsa Clayne'a Crawforda , który podobno sprawiał mnóstwo kłopotów na planie, był trudny we współpracy i konfliktowy. W trzecim sezonie zastąpił go Seann William Scott , wcielając się w postać nowego partnera Murtaugha, Wesleya Cole'a.Wygląda jednak na to, że wkrótce w serialu zabraknie również odtwórcy roli Murtaugha., powiedział Wayans Aktor zacytował nawet swojego bohatera, dodając, że po prostu "jest na to za stary". Wayans zapewnił, że nie żartuje. Ujawnił też swoje plany na przyszłość:Studia Fox i Warner Bros TV nie skomentowały na razie rewelacji Wayansa . Jak myślicie, czy jest przyszłość dla serialu bez żadnej z jego oryginalnych gwiazd?