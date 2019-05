Koniec serialu "Zabójcza broń"

Na to się zanosiło po licznych zakulisowych dramatach i obsadowych przetasowaniach: stacja Fox podjęła decyzję o skasowaniu serialu. Trzeci sezon, który zakończył się w lutym, będzie zatem ostatnim.była serialową wersją słynnego kinowego cyklu z Melem Gibsonem Dannym Gloverem . W Martina Riggsa wcielał się Clayne Crawford , a w Rogera Murtaugha - Damon Wayans . Wiosną zeszłego roku Crawford został jednak zwolniony ze względu na niewłaściwe zachowanie na planie. W trzecim sezonie zastąpił go Seann William Scott , wcielając się w postać nowego partnera Murtaugha, Wesleya Cole'a.Na tym jednak nie koniec dramatów: wkrótce sam Wayans ogłosił, że zamierza opuścić obsadę po pierwszych 13 odcinkach trzeciego sezonu. Wystąpił jednak jeszcze w trzech dodatkowych epizodach i podobno rozważał ewentualny powrót w kolejnym sezonie. Stacja Fox jednak ułatwiła mu podjęcie decyzji, stawiając go przed faktem dokonanym.Będziecie tęsknić za tą wersją