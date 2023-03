"Zadra" już w kinach. Ten film to emocjonalny rollercoaster

Na ekranach kin możecie już zobaczyć " Zadrę ". To film muzyczny o młodej raperce, która próbuje wybić się w hip-hopowym świecie zdominowanym przez mężczyzn. Poniżej znajdziecie materiał wideo, w którym odtwórcy głównych ról opowiadają o kulisach realizacji " Zadry "."Zadra" to utalentowana dziewczyna z blokowiska, która walczy o uznanie na rapowej scenie. Choć wydaje się być zwykłą nastolatką, przed mikrofonem zyskuje niesamowitą energię i charyzmę, dzięki którym może porwać tłumy. Jednak w środowisku pełnym testosteronu ciężko o miejsce dla takich, jak ona. "Zadra" walczy o marzenia, ale przede wszystkim o lepsze jutro dla swojej rodziny. Mimo to, muzyka nie jest wszystkim, bo na życie głównej bohaterki kluczowy wpływ będzie miała miłość.Za reżyserię odpowiada Grzegorz Mołda , którego poprzedni krótki film " Koniec widzenia " był nominowany do Złotej Palmy na festiwalu w Cannes. Scenariusz napisała Monika Powalisz , współautorka m. in. serialu " Belfer ". W tytułowej roli występuje Magdalena Wieczorek (po raz pierwszy w głównej roli), a partnerują jej m. in. Jakub Gierszał Magdalena Różczka oraz Ignacy Liss . Zaskoczeniem dla widzów będzie udział Margaret , gwiazdy muzycznej, która stawia swoje pierwsze kroki w filmie.– tak o swojej postaci mówi Magdalena Wieczorek Za muzykę w filmie odpowiada producent 1988 (osiem-osiem), czyli Przemysław Jankowiak, współtwórca kultowego duetu Syny, znany również ze współpracy z legendą polskiego rapu – Włodim. Jankowiak związany jest z wytwórnią Def Jam Recordings Poland. Specjalnie do filmu powstało kilkanaście utworów z udziałem Magdaleny Wieczorek oraz Jakuba Gierszała . Teksty "Zadry" napisał Michał "Żyto" Żytniak, artysta, który nagrywał dla wytwórni Asfalt Records oraz Prosto.