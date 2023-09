Valak opęta telewizory i tablety! "Zakonnica II" wkrótce na VOD

Kiedy "Zakonnica II" pojawi się na SVOD?

O filmie "Zakonnica II"

Zwiastun filmu "Zakonnica II"

zadebiutowała w amerykańskich kinach 3 września. Jest to ósma część cyklu Obecność. Do dziś w USA horror zarobił 70 milionów dolarów. Zaś globalnie ma już na swoim koncie ponad. W tej chwili jest to więc szósta najlepiej sprzedająca się część cyklu.Warner Bros. postanowił jednak, że wyłącznie kinowa dystrybucja zakończy się po miesiącu. Dlatego też cyfrowa dystrybucja rozpocznie sięOczywiście obecniebędzie dostępna wyłącznie w serwisach, to znaczy, że za przywilej obejrzenia horroru trzeba będzie zapłacić. Kiedy film trafi na platformę, gdzie będzie dostępny bezpłatnie dla wszystkich użytkowników tej platformy, tego na razie nie wiadomo.to kontynuacja filmu o granej przez Taissę Farmigę siostrze. Jest rok 1956. We Francji w tajemniczych okolicznościach ginie ksiądz. Okazuje się, że nie jest to odosobniony przypadek. Władze kościelne obawiają się, że zło rozprzestrzenia się po świecie. Siostra Irene musi raz jeszcze stanąć oko w oko z potężną, mroczną siłą, znaną jako Valak.jest sequelem filmu. Ten obraz był z kolei spin-offem/prequelem. To w niej po raz pierwszy pojawił się Valak.