"Zbrodnie Grindelwalda" na świecie wciąż poza zasięgiem konkurencji

Pomimo bardzo słabego wyniku w Chinach i przy chłodnym przyjęciu w Wielkiej Brytanii liderem w naszym zestawieniu drugi weekend z rzędu są. Obraz zarobił w weekend kolejne. Dzięki temu zagraniczne wpływy przekroczyły 300 milionów dolarów (obecnie 322,6 mln). Jest to piąta tegoroczna premiera Warner Bros., której udała się ta sztuka.Obraz zanotował solidne otwarcie w Japonii, zarabiając 13 milionów dolarów, co oczywiście dało pierwsze miejsce w lokalnym zestawieniu. Jednak spośród wszystkich tytułów uniwersum Wizarding World tylko dwa () miały tam słabsze otwarcia.Widowisko utrzymało pozycję lidera w 37 krajach. Nie licząc Japonii, niespodziewanie najlepszy wynik w weekenduzyskały w Niemczech (7,5 mln dolarów). Za nimi znalazły się: Wielka Brytania (7,2 mln dolarów) i Chiny (6,4 mln i dopiero piąte miejsce w lokalnym zestawieniu).Disney zrezygnował z globalnej premieryi zamiast tego zamierza wprowadzać film stopniowo aż do lutego. W mijającym tygodniu film zadebiutował w 18 krajach, co wystarczyło do zajęcia drugiego miejsca w naszym zestawieniu. Weekendowe wpływy szacujemy na. Ponieważ jednak w kinach pojawił się wcześniej, więc łącznie na koncie ma 41,5 mln dolarów.nie podbił chińskiej widowni. Na razie zarobił tam 19,4 mln dolarów, co wystarczyło do zajęcia trzeciego miejsca. Jak na chińskie warunku jest to jednak wynik solidny, ponieważ większość disnejowskich animacji nie cieszy się tam popularnością.Zupełnie inaczej jest w Meksyku i Rosji. W tym pierwszy obraz zarobił 6,3 mln dolarów, co jest rekordem otwarcia produkcji spod szyldu Walt Disney Animation Studios. W Rosji w cztery dni zgarnął 5,7 mln dolarów, co jest drugim najlepszym debiutem filmu Disneya lub/i Pixara.Tymczasemstaje się powoli kulturowym fenomenem na Dalekim Wschodzie. Po raz kolejny obraz zanotował wzrost wpływów w Korei Południowej. W ostatni weekend zarobił tam znakomite 8,7 mln dolarów, czyli o 80% więcej niż na otwarcie przed miesiącem. Podobnie ma się sytuacja w Japonii, gdzie po raz drugi zanotował wzrost (tym razem o 7%), zgarniając 3,7 mln dolarów. Weekendowe wpływy filmu wyniosły. Dzięki temu poza granicami USA zarobił już 320,2 mln dolarów, co jest drugim najlepszym wynikiem tegorocznych produkcji studia 20th Century Fox.Czwarte miejsce przypadło w udziale chińskiej komedii(A Cool Fish). Obraz miał co prawda swoją premierę przed tygodniem, ale dopiero teraz został zauważony przez widzów. Zarobił bowiem, co oznacza wzrost w porównaniu do ubiegłego weekendu o 156%.Chińczycy wciąż masowo chodzą do kina na. Weekendowe wpływy wyniosły, z czego 19,5 mln pochodziło właśnie z Chin. Dzięki temu zagraniczne wpływy przekroczyły 600 milionów dolarów (610,8 mln). Jest to pierwszy film Sony od czasuz 2015 roku, któremu udało się pokonać barierę 600 milionów. Globalniezostał piątym filmem tego roku z wpływami powyżej 800 mln dolarów (obecnie 822,5 mln).Dzięki premierze w Chinach do naszego zestawienia powróciła komedia. Film zajął tam czwarte miejsce, zarabiając 11,4 mln dolarów. Łączne w weekend zgarnął zaś