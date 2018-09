"Zimna wojna" polskim kandydatem do Oscara

Polski Instytut Sztuki Filmowej ogłosił, że Pawła Pawlikowskiego będzie walczyć dla naszego kraju o nominację do Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego.Decyzję podjęła komisja, w skład której weszli: Jan A.P. Kaczmarek (przewodniczący), Radosław Śmigulski (dyrektor PISF), Stefan Laudyn , Barbara Hollender, Dorota Kobiela Anna Wydra , Michał Oleszczyk, Urszula Śniegowska Mateusz Werner , Anna Ferens, Małgorzata Szczepkowska-Kalemba i Ernest Bryll.Wybór komisji raczej nie zdziwił nikogo.zgarnęła w tym roku prestiżową nagrodę za reżyserię na festiwalu w Cannes. Za powstanie obrazu odpowiada twórca, która w 2015 roku jako pierwszy polski film w historii zdobyła Oscara dla nieanglojęzycznego filmu. Na korzyść dzieła Pawlikowskiego przemawia również fakt, iż jego amerykańskim dystrybutorem jest potężna firma Amazon Studios, która będzie w stanie zapewnić mu odpowiednią oscarową promocję.to historia trudnej miłości dwojga ludzi, którzy nie umieją żyć bez siebie, ale równocześnie nie potrafią być razem. Wydarzenia pokazane w filmie rozgrywają się w latach 50. i 60. XX wieku, w Polsce i budzącej się do życia Europie, a w ich tle wybrzmiewa wyjątkowa ścieżka dźwiękowa, będąca połączeniem polskiej muzyki ludowej z jazzem i piosenkami paryskich barów minionego wieku.Amerykańska Akademia Filmowa ogłosi nominacje do przyszłorocznych Oscarów 22 stycznia. Laureatów poznamy 24 lutego.