1 lipca rusza festiwal Kino Letnie Sopot – Zakopane

Czeka nas gorące, filmowe lato! Festiwal Kino Letnie Sopot – Zakopane to bezpłatne projekcje filmowe dla tysięcy widzów. Jeżeli marzycie o wygodnym leżaku i seansach pod gwiazdami, wspólnie z Provident i AXA pomożemy Wam zrealizować ten plan. Codziennie, przez całe wakacje kino letnie będzie obecne w Sopocie na najdłuższym drewnianym molo w Europie oraz na Kulturalnym Placu Niepodległości w Zakopanem. Dodatkowo we wszystkie wakacyjne wtorki i środy festiwal cumuje w Giżycku na Mazurach. Projekcje filmowe w ramach festiwalu zaplanowano w Ekomarinie nad przepięknym jeziorem Niegocin. To wyjątkowe miejsce, w którym filmy można oglądać też z jachtów. Dla żeglarzy przygotowano specjalną festiwalową częstotliwość radiową 90,1 MHz, dzięki której odkryją, jak znaleźć się na dobrej, filmowej fali! Największe kinowe hity, gorące nazwiska ze świata filmu i pyszny popcorn – to wszystko czeka na uczestników najdłuższego wakacyjnego festiwalu.– mówi Andrzej Zackiewicz, Dyrektor Departamentu Rozwoju Marki i Sprzedaży w Kanałach Marketingowych w Provident Polska -– zachęca Paweł Adamski, prezes Outdoor Cinema.Repertuar festiwalu podzielono na filmowe dni tematyczne. Tydzień otwierają poniedziałkowe "Prawdziwe historie". To filmy dokumentalne, przedstawiające zaskakujące scenariusze, które napisało samo życie. Na uwagę zasługuje m.in. pełen energii dokument, pokazujący drużynę siatkarską, której najstarsza zawodniczka ma 98 lat! "Familijne Wtorki" będą wspaniałą okazją do zobaczenia filmów w gronie całej rodziny. Na ekranie pojawi się m.in. wzruszający i mądryorazczyli miś, bez którego trudno sobie wyobrazić dzieciństwo. Środy zarezerwowano dla polskiego kina. W cyklu "Made in Poland" znalazła się poruszająca komedia romantyczna, pełna wdzięku, czy widowiskowyz plejadą amantów kina. W "Festiwalowe Czwartki" w centrum zainteresowania znajdą się produkcje nagrodzone na największych światowych festiwalach. Na ekranie pojawi się m.in. zdobywca Złotej Palmy w Cannes filmoraz Willemem Dafoe nagrodzonym za swoją kreację przez Amerykańskie Stowarzyszenie Krytyków Filmowych. W "Piątki ze Storytel" widzowie będą mogli zobaczyć, jak wyobraźnię reżyserów pobudzają książki. Festiwal pokaże najciekawsze adaptacje filmowe. Na letnie ekranie zobaczymy takie filmowe hity jak:, czy kultowyz 1946 roku z Humphreyem Bogartem. Sobotnie emocje zagwarantują produkcje oscarowe. Na ekranie pojawi się bezkonkurencyjny duet: Mahershala Ali Viggo Mortensen w filmie– zwycięzcy tegorocznych Oscarów. Lato spędzi z nami także Bradley Cooper dzięki pokazom filmuw reżyserii Clinta Eastwooda. Warto zobaczyć równieżz Joanną Kulig, Tomaszem Kotem i Borysem Szycem. Festiwalowy tydzień zamykają "Kobiece niedziele z Providentem". W tym cyklu m.in. brawurowa włoska produkcjaz polską aktorką i modelką Kasią Smutniak. Podczas niedzielnego cyklu będzie można obejrzeć także komedię romantycznąoraz, co oznacza spotkanie z tak fantastycznymi kobietami jak Sandra Bullock Warto wpisać festiwal Kino Letnie Sopot – Zakopane w swój wakacyjny plan. Na bezpłatne seanse filmowe do końca wakacji zapraszają Provident i AXA! Godziny plenerowych projekcji w poszczególnych lokalizacjach wyznaczają zachody słońca. W Sopocie festiwalowe pokazy będą zaczynać się o godz. 22:00 w lipcu, a o 21:30 w sierpniu. W Zakopanem i Giżycku filmy zaczną się pół godziny wcześniej – w lipcu o 21:30, a w sierpniu o 21:00.Pełny repertuar, harmonogram projekcji i zwiastuny prezentowanych filmów do sprawdzenia na stronie KinoLetnie.pl. Wszystkie wydarzenia i ciekawostki dostępne na wyciągnięcie ręki dzięki profilowi na FB: www.facebook.com/mamplannakinoletnie. Festiwal warto podglądać również na Instagramie: #mamplannakinoletnie.Festiwal Kino Letnie z Providentem i AXĄ to nie tylko pokazy filmowe. Intensywne życie festiwalowe toczy się każdego dnia wakacji na Kulturalnym Placu Niepodległości w Zakopanem, w sopockiej kawiarni Koło Molo w sąsiedztwie słynnej fontanny oraz w giżyckim kinie Nowa Fala. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, obowiązuje jedynie bilet wstępu na Molo w Sopocie.